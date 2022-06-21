انت الان تتابع خبر تمويل بـ 100,000 من دون كفيل للمواطن والمقيم في السعودية من قبل شركة كوارا.. الشروط والأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بات من الممكن بالنسبة لك أن تحصل على تمويل خاص بك دون الحاجة إلى وجود كفيل، بالإضافة إلى ذلك فإن قيمة التمويل تصل إلى 100,000 ريال سعودي وذلك نقداً من أجل تلبية متطلبات العملاء المختلفة كما يستطيع المتقدم من تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر وسوف نستعرض معكم أهم الشروط وطريقة الحصول عليه من قبل شركة كوارا للتمويل بالسعودية.
*مميزات الحصول على التمويل من شركة كوارا:
ـ من أهم مميزات التمويل كونه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
ـ كما أن التمويل لا يحتاج إلى كفيل.
ـ ربما تصل قيمة التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي.
ـ من ميزاته أيضا أن لا يتطلب تحويل الراتب الشهري عند التقديم.
ـ كما أن مدة تقسيط التمويل قد تصل إلى 5 سنوات.
ـ كما تتم إجراءات طلب التمويل والحصول عليه في أقل وقت ممكن.
*طلب التمويل النقدي من شركة كوارا للتمويل:
يستطيع الجميع الحصول على التمويل من خلال الإنترنت دون حاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي رابط التمويل النقدي.
*شروط التمويل النقدي من شركة كوارا للتمويل:
هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على التمويل وهي:
ـ في البداية يلزم أن يكون لديه راتب شهري لا يقل 5000 ريال سعودي كحد أدنى.
ـ كما يلزم أن يكون المتقدم من العسكريين قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.
ـ يلزم أيضاً أن يكون المواطن السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.
ـ كما يلزم أن يكون المقيم قضى فترة عمل لا تقل عن 24 شهر عند التقديم.
ـ كما يلزم أن يكون الحد الأدنى لسن العميل المقيم 25 عام والحد الأقصى 50 عام.
ـ كما يلزم أيضا أن يكون الحد الأدنى لسن المواطن السعودي المتقدم هو 21 عام والحد الأقصى 60 عام.
*الأوراق المطلوبة لطلب تمويل شركة كوارا:
ـ الهوية الوطنية للسعودي.
ـ كذلك الهوية للمقيم.
ـ ملء نموذج طلب التمويل.
ـ يلزم تقديم كشف حساب بنكي يوضح الراتب لمدة 3 أشهر.
ـ تقديم خطاب تعريف بالراتب.
ـ رقم هاتف شركة كوارا للتمويل بالسعودية
ـ يمكن الاتصال على الرقم 8001188999 لجميع العملاء.