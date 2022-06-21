تمويل بـ 100,000 من دون كفيل للمواطن والمقيم في السعودية من قبل شركة كوارا.. الشروط والأوراق المطلوبة

*مميزات الحصول على التمويل من شركة كوارا:

ـ من أهم مميزات التمويل كونه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

ـ كما أن التمويل لا يحتاج إلى كفيل.

ـ ربما تصل قيمة التمويل إلى 100 ألف ريال سعودي.

ـ من ميزاته أيضا أن لا يتطلب تحويل الراتب الشهري عند التقديم.

ـ كما أن مدة تقسيط التمويل قد تصل إلى 5 سنوات.

ـ كما تتم إجراءات طلب التمويل والحصول عليه في أقل وقت ممكن.

*طلب التمويل النقدي من شركة كوارا للتمويل:

يستطيع الجميع الحصول على التمويل من خلال الإنترنت دون حاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي رابط التمويل النقدي.

*شروط التمويل النقدي من شركة كوارا للتمويل:

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها للحصول على التمويل وهي:

ـ في البداية يلزم أن يكون لديه راتب شهري لا يقل 5000 ريال سعودي كحد أدنى.

ـ كما يلزم أن يكون المتقدم من العسكريين قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

ـ يلزم أيضاً أن يكون المواطن السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر.

ـ كما يلزم أن يكون المقيم قضى فترة عمل لا تقل عن 24 شهر عند التقديم.

ـ كما يلزم أن يكون الحد الأدنى لسن العميل المقيم 25 عام والحد الأقصى 50 عام.

ـ كما يلزم أيضا أن يكون الحد الأدنى لسن المواطن السعودي المتقدم هو 21 عام والحد الأقصى 60 عام.

*الأوراق المطلوبة لطلب تمويل شركة كوارا:

ـ الهوية الوطنية للسعودي.

ـ كذلك الهوية للمقيم.

ـ ملء نموذج طلب التمويل.

ـ يلزم تقديم كشف حساب بنكي يوضح الراتب لمدة 3 أشهر.

ـ تقديم خطاب تعريف بالراتب.

ـ رقم هاتف شركة كوارا للتمويل بالسعودية

ـ يمكن الاتصال على الرقم 8001188999 لجميع العملاء.