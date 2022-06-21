تمويل حتى 2,000,000 ريال سعودي للمقيمين والسعوديين على 5 سنوات من بنك ساب. فأيا كانت احتياجاتك المالية سواء التخطيط لزواج أو تأسيس منزل أو مصاريف التعليم أو فتح شركة أو شراء سلع استهلاكية أو سيارة وغيرها. فسوف يوفر لك التمويل مزايا كثيرة لتحقيق أحلامك المالية بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل حتى 2,000,000 ريال سعودي للمقيمين والسعوديين على 5 سنوات

تمويل التورق : أحد التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من بنك سامبا. وهو عبارة عن أحد البيوع المجازة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف. حيث يمتلك المصرف المعادن التي تم شراؤها من السوق الدولية للمعادن ومن ثم بيعها للعميل بمعدل نسبة سنوية ثابت ومعلوم، وبعد شراء العميل للمعادن يقوم بتوكيل إدارة الخزينة بالمصرف بتوقيع وكالة ببيع المعادن بالنيابة عن العميل للحصول على النقد المالي بالمزايا الآتية:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سريع وفوري يمكن الحصول عليه بعد 3 ساعات فقط من تقديمك للطلب في حال اكتمال كل المستندات.

مبلغ تمويلي يصل حتى 2,000,000 ريال سعودي.

يتم الإعفاء من المديونية في حالات الوفاة أو العجز الكلي وبعد تقديم المستندات المطلوبة.

أقساط السداد متناسبة مع دخل العميل الشهري لمدة تصل حتى 5 سنوات (60 شهراً).

يمكن سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى (Switch Program) .

يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من أصل التمويل القائم.

شروط الحصول على تمويل سامبا 2 مليون ريال

لا يقل عمر العميل عن 21 عام.

لا يزيد العمر عن 58 عام للعاملين بالقطاع الحكومي و60 عام للعاملين بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى لمجموع الراتب للسعودي هو 4000 ريال. ولغير السعوديين 7000 ريال.

لا تقل مدة الخدمة بوظيفتك الحالية عن شهر واحد للسعوديين وثلاثة أشهر لغير السعوديين.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

يوفر بنك ساب برنامج (التمويل الشخصي للمتقاعدين) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمى المرابحة والتورق بالمزايا الآتية: