نظام التقاعد الجديد للمعلمين بالسعودية وأهم الشروط المطلوبة 1443

في الفترة القليلة الماضية ،قد تم التصريح ، بإجراء عدة تعديلات جديدة على قانون العمل المدني بابمملكة العربية السعودية ،حيث أن نظام التقاعد الجديد ،يهتم بمعرفتة الكوادر التعلمية بجميع القطاعات في المملكة العربية السعودية ،وذلك بعد التصريح بإضافة بعض التعديلات الخاصة بنظام التقاعد الجديد ،وأن هذه التعديلات تشمل جميع العاملين في القطاع التعليمي بالسعودية ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح تفاصيل التعديلات الجديد التي تخص قانون التقاعد الجديد للمعلمين بالمملكة العربية السعودية.

معرفة نظام التقاعد الجديد للمعلمين بالسعودية 1443

من خلال السطور التالية ،سوف نوضح جميع التفاصيل الخاصة بنظام التقاعد المبكر للمعلمين بالسعودية ،طبقا لما تم توضيحة من قبل مؤسسة التقاعد السعودي ،وتتمثل هذه التفاصيل فيما يلى:

يتم التقديم طلب الإحالة للتقاعد ،ثم يتم الحصول علي معاش التقاعد بعد إنتهاء مدة الخدمة ،ولا تقل هذه المدة عن 20 عاما ،وذلك بعد الرجوع إلي إختصاصي الإحالة ،ويتم الحصول علي موافقتة.

يتم النظر إلي معادلة الراتب التقاعدي ،وتكون وفقا لمعدل 40 جزء من الحد المتوسط من راتب الموظف الشهري خلال فترة أخر سنتين ،و يتم إحتساب الخدمة عن كل سنة.

وبعد إنتهاء خدمة الموظف بسبب الفصل ،أو إلغاء التعاقد بسبب أمر تأديبي ،أو من خلال قرار مجلس الإدارة ،يتم حصول الموظف علي معاش التقاعد ،وسوف يتم إحتساب مدة الخدمة ،والتي تقارب 15 عاما.

سوف يحصل الموظف علي معاش نهاية الخدمة ،بعد بلوغ الموظف سن الخدمة الخاص بالتقاعد ،وهي سن 25 عاما.

في حالة أن تكون مدة خدمة الموظف أقل من سنتين ،فإن يتم صرف المعاش حسب المتوسط.

ألا يزيد الحد الأعلي لمعاش التقاعد أربع أخماس متوسط المعاش.

يتم صرف متوسط المعاش عند الإمتناع عن دفع الراتب ،أو تخفيضة.

الشروط الواجب توافرها لتقاعد المعلمين بالسعودية 1443

قد وضعت مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية ،عدة شروط للتقاعد المعلمين بالمملكة العربية السعودية ،وهذه الشروط هي:

أولا:لابد أن يكون الموظف أمضي علي الأقل 20 عاما في الوظيفة.

يتم تحويل الموظف إلي التقاعد ،دون الحاجة إلي التقيد ،بأي شرط.

يتم قبول طلب التوقف عن العمل ،من قبل الموظف المعلم ،في حالة ثد أمضي 25 عاما بالفعل بالوظيفة.

يشترط أن يكون المعلم غير قادر علي العمل.

في حالة فصل المعلم بقرار من مجلس الوزارة السعودي ،يتم تحويلة للتقاعد ،حال إتمامة 15 عام بالوظيفة.

الفئات الأهلية المستحقة للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش 1443

قد أشارة مؤسسة التقاعد السعودية ،إلي عدة فئات أهلية مستحقة للمعاش ،وذلك بعد وفاة صاحب المعاش ،وهذه الفئات تتمثل في: