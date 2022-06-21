خطوات فتح الحساب الجاري أون لاين بمصرف الراجحي وأهم الشروط والمميزات

خطوات فتح الحساب الجاري بمصرف الراجحي ، أصبحت خدمات الأون لاين التي تقدمها كافة بنوك المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الخدمات المقدمة ويعد بنك الراجحي واحد من البنوك التي تقدم خدمة فتح الحساب الجاري للمواطنين والمقيمين أون لاين دون الحاجة إلى الذهاب للبنك، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم خطوات فتح الحساب وأهم شروطه ومميزاته.

شروط فتح حساب جاري في مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين

يوجد عدة شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم لفتح الحساب بالمصرف وجاءت الشروط كالتالي:

وجود هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول. لا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً بالنسبة للبالغين ولا يقل العمر بالنسبة للقاصر عن خمسة عشر عاماً. يجب أن يكون المتقدم يمتلك حساب خاص بأبشر. عند وضع رقم الهاتف في بيانات التسجيل يتوجب أن يكون الرقم صادر من خلال أحد مزودي الخدمات الهاتفية بالسعودية. يتوجب أن لا يكون الشخص الذي يرغب في فتح الحساب عميل لدي البنك أو تحويل الراجحي. يتطلب ضرورة الحضور إلى فرع البنك لعمل التوقيع المعتمد.

مميزات فتح الحساب من خلال الإنترنت

هناك مجموعة من المزايا المقدمة من البنك يحصل عليها العميل عندما يتم فتح الحساب له ومن هذه المميزات التالي:

فتح الحساب يتم من خلال إجراءات بسيطة جداً وسهلة.

من خلاله يمكنك إصدار كشف حساب بشكل شهري.

التمكن من القيام بعمليات الأوامر المستدامة.

يصبح بإمكانك القيام بجميع العمليات المصرفية عن طريق القنوات الإلكترونية.

إجراءات عمليات السحب والإيداع بالصراف الآلي وإجراء الحوالات الدولية بكافة أنواعها.

يتيح لك خدمة التسجيل في منصة أبشر.

يمكنك من خلاله سداد الفواتير والمدفوعات الخاصة بالمعاملات الحكومية.

خطوات فتح الحساب

إجراءات فتح الحساب بالبنك تتم من خلال بعض الخطوات الإلكترونية السهلة السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت فكل ما عليك هو الدخول إلى بنك الراجحي لفتح الحساب ثم القيام بتعبئة نموذج الطلب وإدخال البيانات المطلوبة وتوثيق البيانات عبر النفاذ الوطني وتقديم الطلب وبعد ذلك سوف تحصل على رسالة نصية تفيدك بمعلومات الحساب وللحصول على الكثير من المعلومات يمكنك الاتصال برقم 8001241222.