شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات وخطوات تسجيل المتزوجة للضمان

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات من الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي المطور للنساء المتزوجات، ولكن بشروط محددة والتي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال اللوائح والقرارات، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجة بهدف تقديم الدعم المادي إلى من يستحق من الأسر المحتاجة الفقيرة والأفراد العاطلين عن العمل، الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية لرفع المستوى المعيشي لهم، وبذلك وضحت الوزارة على موقعها الرسمي التعديلات الخاصة بشروط الضمان الاجتماعي الجديد، بهدف مساعدة المواطنين على سرعة التسجيل والحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور، وفقا شروط وأحكام النظام الجديد، كما دعت الوزارة جميع مستحقي معاشات الضمان إلى تسجيل بياناتهم على المنصة الخاصة، بذلك قبل الميعاد المحدد ويصرف المعاش في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وتعمل الوزارة على توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات

لابد من توفر بعض شروط استحقاق المرأة المتزوجة للضمان الاجتماعي الجديد والمطور في المملكة العربية السعودية وذلك حسب الشروط التالية:

شروط الضمان للمهجوره أكثر من ثلاثة اشهر ويجب إثبات ذلك عبر شاهدين. يشترط بان لا يتجاوز الدخل الخاص بالمتزوجة الحد المانع للضمان الاجتماعي. يجب إثبات هجرة الزوج أو تعليقها. للمتزوجة من أجنبي ولديها أبناء أن يكون العائل غير مؤهل للعمل. يجب أن تكون المرأة سعودية الجنسية أو متزوجة من سعودي. يشترط على استحقاق الضمان الاجتماعي إلى عمرهم فوق 35 للنساء المتزوجات. عدم امتلاك المستحقة عمالة مهنية وفي حال وجود عمال يجب عدم تجاوز ثلاثة. أن تكون المتزوجة لأي سجل تجاري أو مهني أيضا على أي رخص تجارية. يشترط في المرأة المطلقة أن يكون طليقها سعودي. يجب أن تكون المطلقة مقيمة في المملكة إقامة دائمة. يشترط عدم زواجها بعد الطلاق وفي حال زواجها يسقط عنها صرف معاش الضمان الاجتماعي.

خطوات تسجيل المتزوجة للضمان

ولتقوم المرأة المتزوجة بالتقديم على معاش الضمان الاجتماعي تتبع عدة خطوات منها: