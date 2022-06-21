سيارات شبه جديدة مقدمة من مصرف الراجحي بدون دفعة أولي وفترة سداد 60 شهر

سيارات شبه جديدة مقدمة من مصرف الراجحي ، يستمر بنك الراجحي في تقديم الحلول التمويلية المختلفة التي تساعد المواطنين والمقيمين على تملك سيارة ومنها التمويل التأجيري كما يقدم بنك عروض على سيارات أستون مارتن وعروض على سيارة بي أم دبليو وتمويل للسيارات المستعملة وغيرها من الحلول التي تمكن العملاء من امتلاك المركبة التي يرغبون بها ، وفي هذا المقال سنقدم لكم تمويل السيارات شبه الجديدة المقدمة من البنك.

سيارات شبه جديدة مقدمة من مصرف الراجحي وأهم المميزات

يقدم بنك الراجحي في المملكة أحد تمويلات الحصول على مركبة شبه جديدة بمواصفات معينة لتكون أحد أهم منتجات التمويل التأجيري من البنك والذي يمتاز بمجموعة من المميزات التي جاءت كالتالي:

متوفر للمواطنين والمقيمين. متوفر مع خيار تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب. يتم الحصول على مركبة شبه جديدة من خلال أحد الوكلاء المعتمدين لدى البنك. متوفر للسيارات شبه الجديدة بحد أقصى 5000 كيلو متر للسيارة. متوفر مع هامش ربح تنافسي. الحصول على ضمان للمركبة ذات صلاحية سارية من الوكيل المعتمد هذا إلى جانب تأمين شامل ساري المفعول. يحق للعميل تحديد قيمة دفعة التملك.

مزايا الحصول على التمويل مع تحويل الراتب

بدون دفعة أولي.

فترة السداد تصل إلى خمس سنوات.

تصل قيمة الرسوم الإدارية واحد بالمائة أو مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.

الحد الأقصى لدفعة التملك تكون بنسبة 40%.

أقساط شهرية ميسرة.

يبدأ معدل النسبة السنوي شامل التأمين إلى 11.80%.

وتختلف هذه المزايا عندما يتم التقديم للحصول على التمويل بدون تحويل الراتب ومنها أن العميل بدون تحويل الراتب يتوجب عليه سداد دفعة أولي بنسبة 5% كما أن قيمة الدفعة الأخيرة تصل إلى 35% ومعدل النسبة السنوي شامل التأمين يكون بدءاً من 12.26%.

التقديم من خلال موقع بنك الراجحي للحصول على التمويل

بعد التعرف على مميزات التمويل وفي حال رغبة في الاستفادة من المنتج يمكنك التقديم عليه من خلال موقع بنك الراجحي ثم يتوجب عليك إدخال البيانات المطلوبة ومنها بياناتك الشخصية وبيانات العمل وبياناتك المالية وبعد أن تكون قد انتهيت من تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من صحتها وبعد الموافقة على شروط واحكام المصرف يتوجب عليك الضغط على زر تقديم وللحصول على المزيد من المعلومات قم بالاتصال على رقم 8001241222.