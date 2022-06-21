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موعد اجازة عيد الاضحى 1443 كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أخيرًا بآخر المعلومات بشأن موعد إجازة عيد الأضحى للعام الجاري 2022م، حيث ما هي إلا أيام قليلة وندخل في أيام من أكثر الأيام المباركة في كل عام ميلادي وهجري وهي فترة أداء المسلمين لفريضة الحج وعيد الأضحى، وتمثل الأعياد مناسبة خاصة وعظيمة في نفوس المسلمين، وسنوضح لكم موعد الإجازة من البداية وحتى النهاية في جميع قطاعات السعودية الخاصة والحكومية. موعد إجازة عيد الأضحى 1443هـ كما حددتها وزارة الموارد البشرية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ ز

حيث أقرت بأن بداية الإجازة الخاصة بالعيد هي من يوم وقفة عرفات الذي يوافق التاسع من ذي الحجة 1443هـ.

والذي يوافق في التقويم الميلادي الثامن من شهر يوليو 2022م. إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك 1443هـ وقام المصرف المركزي في المملكة العربية السعودية بالتأكيد على أن إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع البنوك العاملة في السعودية.

ستبدأ من يوم السبت الموافق الثامن من يوليو 2022م – التاسع من ذي الحجة 2022م والتي تستمر حتى أيام عيد الأضحى الأربعة.

والتي من المتوقع أن تنتهي في يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ .

والذي يوافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022م. إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الخاص 1443هـ أما بالنسبة إلى جميع قطاعات المملكة العربية السعودية الخاصة فإن الإجازة.

من المتوقع أن تبدأ في يوم الثامن من شهر يوليو 2022م وهو يوم السبت الذي يوافق في التقويم الهجري.

يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ.

وتستمر الإجازة حتى آخر يوم من أيام عيد الأضحى والذي يوافق.

يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ فيما يقابل بالتاريخ الميلادي يوم الثاني عشر من شهر يوليو 2022م.

وتقوم المملكة العربية السعودية بحكومتها وتحت ولاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

بتهنئة الشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك داعين الله أن يعوده علينا بالخير واليمن البركات وأن يتقبل الله منّا صالح الأعمال. عمر شويل - جدة موعد بداية اجازة عيد الاضحى 1443 كما حددتها وزارة الموارد البشرية في السعودية - ثقفني

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