أسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022م بعد الارتفاع

أسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو نقدم اليوم لكم أبرز المعلومات والأخبار بشأن أسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022م، حيث أنه بحلول اليوم قالت المؤشرات بأن أسعار النفط العالمي في ارتفاع مستمر، ولكن هناك بعض الأقاويل المرّجحة بأنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة حالة شديدة من الركود في الولايات المتحدة الأميركية وذلك وفقًا لما كشف عنه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن انخفاض سعر الدولار و أسعار الفائدة.

أسعار النفط اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022م

ارتفعت أسعار العقود الآخر للنفط الخاصة بأغسطس بنسبة تصل إلى 0.82% أو فيما يعادل حوالي 94 سنت بقيمة 115 ألف و7 دولار أميركي للبرميل الواحد في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة إلى سعر العقود الآجلة لشهر يوليو فارتفعت بنسبة 1.79% فيما يقال 111 ألف 52 دولار أميركي للبرميل بتوقيت المملكة العربية السعودية في الساعة التاسعة و ثلاث دقائق.

الركود الاقتصادي وأسعار النفط العالمي

هناك بعض المخاوف من قبّل الاقتصاديين بشأن حالة من الركود الاقتصادي والانخفاض في أسعار النفط، وقد تكون هذه المخاوف متزامنة مع بعض العمليات التي تقوم بها بعض البنوك المركزية حول العالم التي تهدد بخفض توقعات نمو الأسعار والنمو الاقتصادي، وبالنسبة للأرقام الاقتصادية فهناك رد فعل قوي من الاقتصاديين وأكدوا أنه في حالة وجود أي علامات تدل على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي فذلك يؤدي إلى خفض أسعار النفط وتعريضه إلى ضغوط شديدة، وأضاف بعض الخبراء والمحللين العالميين أن عملية النمو والركود من شد وجذب ومخاوف بشأن الكود قد تستمر لفترة معينة في أسوق النفط العالمية والمحلية.

موعد الكشف عن بيانات مخزون النفط الأميركي

أكدت بعض المصادر والتسريبات بأن مخزون النفط الأميركي والعالمي سوف يتأخر موعد عرض بياناته لهذا الأسبوع يوم واحد بسبب أن يوم الاثنين من يونيو أو حزيران فسيكون عطلة نهاية الأسبوع التي توافق السابع عشر من شهر يونيو وبذلك تكون البيانات من المتوقع أن يتم الكشف عنها في يوم الأربعاء التاسع عشر من يونيو 2022م وذلك وفقًا للمعلومات المقدمة من قبّل إدارة معلومات الطاقة الأميركية.