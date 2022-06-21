الحج: بدء التقديم على الوظائف الموسمية وشروط التقديم 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة الحج الموسمية، حيث تقوم الوزارة بالإستعانة بجهود المواطنين بالمملكة لتقديم الخدمات المختلفة لحجاج بيت الله الحرام، وتلك الوظائف متاحة للجنسين من المواطنين والمواطنات في المملكة، حيث أن موسم الحج سيبدأ بعد 20 يوم.

وأعلنت الوزارة من قبل عن عدد من الوظائف ولكن لم يتم استكمال أعداد المتقدمين، وقامت اليوم بفتح باب التقديم للوظائف الموسمية لخدمة الحجاج مرة أخرى، ويستطيع المقبولين بتلك الوظائف أداء مناسك الحج مع الحجاج الذين يقدمون لهم الرعاية، بجانب حصوله على مقتبل مالي من تلك الوظائف.

شروط التقديم على وظائف وزارة الحج الموسمية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل الوظائف وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لتلك الوظائف سعودي الجنسية ويحمل بطاقة الهوية وتكون سارية.

يجب أن يمتلك المتقدم لتلك الوظائف حساب بنكي فعال.

يجب أن يقدم مؤهل علمي معتمد من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم العنوان الوطني الموحد.

يجب أن يقدم الشخص المتقدم سيرة ذاتية لتوضيح الخبرات السابقة له.

يجب أن يوضح الشخص موقفه من عمله الحالي، حيث أنه على رأس عمله أم لا يعمل، لأن تلك الوظائف تختص بموسم الحج وليست دائمة.

إذا كان الشخص المتقدم يعمل بأحد الوظائف، لابد أن يوضح وظيفته الحالية.

يوضح المتقدم عمره، ويدخل بريده الإلكتروني ورقم الجوال الخاص به ورقم هاتف منزلي.

يجب أن يكون المتقدم حامل لرخصة قيادة عمومي أو خاص ويوضح نوع الرخصة.

خطوات التقديم في الوظائف الموسمية للحج

أعلنت وزارة الحج عن طريقة التقديم لتلك الوظائف، من خلال أن يقوم الشخص الراغب في التقديم لتلك الوظائف باتباع الخطوات التالية: