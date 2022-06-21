انت الان تتابع خبر والان مع التفاصيل منظر صدم الجميع '.. اتفرج كيف يتم تحضير دجاج لـ'مطعم بخاري' داخل شقة في السعودية !

رياض - احمد صلاح - وثق احد الاشخاص مقطع فيديو يكشف فيه عن مصادرة كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وذلك في شقة سكنية بالرياض عاصمة السعودية.

واظهر الفيديو لحظة مصادرة المضبوطات وغلق الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل بعد أن قادت الروائح الكريهة 14 جهة حكومية إلى المكان.

حيث انه تم الإطاحة بسماسرة المطعم والذين حولوا الشقة السكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط العاصمة.

ويظهر الفيديو كميات كبيرة جدا من اللحوم والمضبوطات والدماء التي لطخت "الثلاجات".

صادرنا المضبوطات.. وأوصدنا الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل.. روائح تعفن اللحوم تقود 14 جهة حكومية للإطاحة بسماسرة مطعم بخاري حولوا شقة سكنية إلى معمل لتقطيع وتجهيز الدواجن وسط