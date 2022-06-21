بشرى كبرى لجميع المقيمين في السعودية .. قم بهذه الإجراءات واحصل على الإقامة مدى الحياة فوراً

حيث ان الاقامو لها نوعان الأولى تعتير إقامة مميزة لمدة سنة قابلة للتجديد والمقابل المالي الخاص بها وقدره (100،000) ريال سعودي، وذلك في حالة ان مقدم الطلب يرغب في منح أكثر من عام فيحصل على تخفيض سنوي (2٪).

والنوع الثاني الإقامة المميزة غير محددة المدة أي مدى الحياة وتكلفتها ستكون (800.000) ريال سعودي.

رسوم الاقامة مدي الحياة بالسعودية

يدفع الراغب في الاقامة بالمملكة مدي الحياة مبلغ (800.000) ريال سعودي بشرط توافر شروط الحصول على إقامة مميزة المتمثلة في: