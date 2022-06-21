انت الان تتابع خبر بشرى كبرى لجميع المقيمين في السعودية .. قم بهذه الإجراءات واحصل على الإقامة مدى الحياة فوراً والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء بالموافقة على مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) والذي يخص نظام الإقامة المميزة، حيث كشف عن رسوم الاقامة مدي الحياة.
حيث ان الاقامو لها نوعان الأولى تعتير إقامة مميزة لمدة سنة قابلة للتجديد والمقابل المالي الخاص بها وقدره (100،000) ريال سعودي، وذلك في حالة ان مقدم الطلب يرغب في منح أكثر من عام فيحصل على تخفيض سنوي (2٪).
والنوع الثاني الإقامة المميزة غير محددة المدة أي مدى الحياة وتكلفتها ستكون (800.000) ريال سعودي.
رسوم الاقامة مدي الحياة بالسعودية
يدفع الراغب في الاقامة بالمملكة مدي الحياة مبلغ (800.000) ريال سعودي بشرط توافر شروط الحصول على إقامة مميزة المتمثلة في:
- يشترط امتلاك جواز سفر ساري المفعول.
- يشترط ألّا يقل عمر المتقدّم عن 21 عام.
- أن يكون المتقدم حاصل على إقامة نظامية في المملكة السعودية إذ يتقدَّم بالطلب من داخلها.
- يشترط عدم وجود أي سوابق جنائية على المتقدّم للإقامة المميّزة.
- يشترط على المتقدّم والتابعين معه أن يكونوا خاليين من الأمراض المعدية والخطيرة.
- أن يكون المتقدم واصل إلى مرحلة الاكتفاء المادي للاستثمار أو لتمويل الأعمال التجارية، أو ذو مهارات عالية تتطلبها المملكة.
- في حالة الموافقة على الإقامة الدائمة يجب على المتقدم دفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 213 ألف دولار أمريكي لمرة واحدة.