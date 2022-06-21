انت الان تتابع خبر السعودية تصدر تنبيه هام وعاجل بشأن مهلة تسوير الأراضي الفضاء .. وعقوبة كبيرة تنتظر المخالفين! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت أمانة جدة، اعلانا هاما عن قرب انتهاء المدة الزمنية التى تلزم لاجل تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة فى المرحلة الأولى.

ونشرت الأمانة على حسابها في “تويتر”، إن المدة المتبقية هي 10 أيام والتى سوف نتتهى اعتبارًا من 1-7- 2022 م.

حيث ان أمانة جدة حددت 11 مكانًا مطلوب تسوير الأراضى بها، وهي طرق: (الملك عبد العزيز و الأندلس – الأمير ماجد بن عبد العزيز – الأمير محمد بن عبد العزيز- الملك فهد بن عبد العزيز – المدينة المنورة – الملك عبدالله بن عبد العزيز- شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز – شارع السلام – شارع حراء – شارع صاري – شارع فلسطين).

حيث أنه من المحتمل أنه من لم يلتزم بهذا الأمر فسوف يعرض نفسه لعقوبة وغرامة ستعلن عنها السعودية بعد نفاذ الموعد