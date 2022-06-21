نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة تمكين الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل ضمان جديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعادة تمكين الضمان الاجتماعي المطور عند حصول مستفيد على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، وخلال فترة الحصول على الدعم تم التوظيف بأحد الوظائف سواء بالقطاع الخاص أو العام، فهل يتم تمكينه لمدة عام؟ وهل يوجد حد مانع للراتب الذي يتقاضاه المستفيد من الوظيفة التي تم تعيينه عليها؟ وهنا يتوجب العلم بدايةً أن الضمان الاجتماعي الجديد يعتمد على الحالة الاقتصادية أو المادية للأسرة أو الفرد المستقل دون النظر لأي اعتبارات أخرى مثل السن أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو غيره، ونجيب على التساؤلات المطروحة بالتفصيل من خلال المقال، كما نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمن يرغب في إنشاء حساب جديد.

إعادة تمكين الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم طرح سؤالين وهما هل يتم تمكين المستفيد الذي تم توظيفه بأحد الوظائف لمدة عام؟ وهل هناك حداً مانعاً للراتب الذي يتقاضاه؟ وهنا أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وانتهت اللجنة من دراستها الطلب، وبناءً على الدراسة تم إصدار قرار القبول والأهلية، فسوف يحصل المتقدم على معاش الضمان الاجتماعي بمعاييره الجديدة.

وعند حصول المستفيد من الضمان المطور على وظيفة من شأنها رفع الدخل الشهري له ولأسرته، فيجب عليه إبلاغ الوزارة بالتغيير الذي طرأ على حالته الاقتصادية، وهذا ما يسمى تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات، وسيتم خضوع الطلب الخاص به للدراسة مرة أخرى، علماً بأن اللجنة تقوم بدراسة استحقاق المتقدمين الجدد والمؤهلين بالدفعات السابقة بشكل شهري، ويتم الصرف بناءً على استيفاء معايير الاستحقاق.

وفي حال تم الحصول على راتب شهري إضافي أو راتب جديد يرتفع بها الدخل الشهري عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور، فهذا يجعل الأسرة “غير مستحقة” لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد، ولا يتطلب الأمر إعادة التمكين وهو لا يزال على رأس العمل ويتقاضى راتبه الشهري.

أما في حال كان الدخل الشهري المحتسب أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي، فيمكن للأسرة إعادة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية بشكل مباشر، وتم التأكيد من جانب الوزارة على وجود حداً مانعاً للاستحقاق يجب عدم تجاوزه، وهو يعتمد على عدد أفراد الأسرة مقارنةً بالدخل الشهري المحتسب.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية أمام جميع المواطنين سواء انطبقت عليهم شروط الضمان المطور أم لا للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، لتأتي بعد ذلك الخطوة الثانية وهي دراسة الطلب المقدم للوقوف على مدى أهلية واستحقاق المتقدم من عدمه، ففي حال انطبقت الشروط يكون مؤهلاً للحصول على الدعم.

أما في حال عدم انطباق شروط التسجيل في الضمان المطور على صاحب الطلب وأسرته، فسيتم رفضه وعدم تأهله للحصول على الدعم، ولكن ينبغي على جميع المتقدمين إدخال بيانات صحيحة في الملف الموحد عند تقديم طلب جديد، حيث يتم دراسة الأهلية بناءً على هذه البيانات المدخلة، إلى جانب البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم الضمان المطور الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول (sbis.hrsd.gov.sa).

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إحداث التطويرات اللازمة على نظام الضمان الاجتماعي، ومن ثم البدء في نفاذه رسمياً لكي يتمكن المواطنين من التقديم على البرنامج للحصول على الدعم المقدم من الوزارة في حال الاستحقاق وفق المعايير الجديدة، وقد أوضحت الحالة التي يمكن فيها إعادة تمكين الضمان الاجتماعي المطور 1443 للاستفادة من الدعم النقدي حالة القبول.