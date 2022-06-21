نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد السعودية تتوقع درجات الحرارة في مكة والمدينة خلال موسم الحج 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة توقّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، درجات الحرارة في مكة والمدينة المنورة خلال موسم الحج للعام 1443 هـ، الذي يأتي في شهر يوليو المعروف بارتفاع درجات الحرارة فيه، وهو ما يهم كثير من الحجاج الذي يتوجهون إلى أداء شعائر هذه العبادة في الأماكن المقدسة بالمملكة.
توقعات درجات الحرارة في مكة والمدينة خلال موسم الحج 1443
وعبر حسابه على موقع “تويتر”، أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة أن درجات الحرارة في مكة المكرمة خلال موسم الحج للعام 1443هـ، ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بزيادة تصل إلى ربع درجة، فيما سيكون معدل الحرارة السطحية خلال شهر ذي الحجة 1443هـ، على المدينة المنورة أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى نصف درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد السعودية تتوقع درجات الحرارة في مكة والمدينة خلال موسم الحج 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.