الأرصاد السعودية تتوقع درجات الحرارة في مكة والمدينة خلال موسم الحج 1443

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عمر شويل - جدة توقّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، درجات الحرارة في مكة والمدينة المنورة خلال موسم الحج للعام 1443 هـ، الذي يأتي في شهر يوليو المعروف بارتفاع درجات الحرارة فيه، وهو ما يهم كثير من الحجاج الذي يتوجهون إلى أداء شعائر هذه العبادة في الأماكن المقدسة بالمملكة.

توقعات درجات الحرارة في مكة والمدينة خلال موسم الحج 1443

وعبر حسابه على موقع “تويتر”، أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة أن درجات الحرارة في مكة المكرمة خلال موسم الحج للعام 1443هـ، ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بزيادة تصل إلى ربع درجة، فيما سيكون معدل الحرارة السطحية خلال شهر ذي الحجة 1443هـ، على المدينة المنورة أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى نصف درجة.