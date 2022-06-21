السعودية تزف بشرى كبرى وتعلن الغاء تأشيرة الدخول لكافة مواطني ومقيمي هذه الدول العربية .. تعرف عليها!

وهذه الخطوة سوف تعمل على زيادة عدد الراغبين في زيارة السعودية بالمواسم السياحية المقبلة وذلك وسط المجهودات العظيمة التي تقوم بها هيئة الترفيه السعودية وباقي الأجهزة المعنية .

الغاء تاشيرة مواطنى مجلس التعاون الخليجى

وعلى صعيد آخر أوضحت التقرير الإخباري إلى أن فور الإعلان عن هذا القرار سوف يكون بإمكان كل شخص له تأشيرة سارية داخل أحد دول مجلس التعاون إلى الدخول إلى المملكة بكل سهولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول سواء كان هذا الأمر من أجل العمرة أو السياحة أو حتى القيام ببعض الأمور التي تخص العمل وان إعلان القرار سوف يكون خلال الفترة البسيطة المقبلة .

وقد أوضح التقرير إلى أن هناك استثناء لفريضة الحج حيث إن لها شروط خاصة بالراغبين في أدائها ويتم اختيار وتحديدها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية ولكن يستطيع كل مواطني دول الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر من الدخول إلى المملكة دون تأشيرة وأداء فريضة العمرة .

استثناء حالات من التأشيرة الجديدة

ومن الجدير بالإشارة إلى أن المصادر الصحفية قد أوضحت أن سوف يكون هناك بعض الاستثناء في هذا النظام حيث لن يسمح لمن يحمل تأشيرة الخادمة أو عامل البناء من الحصول على تلك الميزة مع السماح لباقي أصحاب الياقات البيضاء والمهنين الآخرين من أصحاب الدخل المنتظم في دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة بهذا النظام الجديد

تصريحات رسمية سعودية

ومن المقرر أن تندرج المنافذ البرية ضمن نظام التأشيرات الجديدة وذلك وفقا للتصريحات السابقة لوزيرة السياحة السعودي أحمد الخطيب والذي قد أوضح إلى أن هناك نظام جديد من التأشيرة سوف يكون مخصص لكل مقيمي ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث أكد الوزير إلى أن التأشيرة التي تم إطلاقها في المملكة عام 2019 لا تزال سارية لكل شخص يرغب في الإقامة السياحية بالأراضي الحجازية حيث أشار الوزير إلى أن هناك أكثر من 64 مليون رحلة داخلية منذ عام 2021