نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صدور تأشيرة السعودية برقم الجواز وهي إحدى الكلمات البحثية الأكثر تداولًا خلال الآونة الأخيرة تزامنًا مع اقتراب موسم الحج لذا يهتم الكثيرون بمعرفة طريقة الاستعلام عن التأشيرات إلى المملكة العربية السعودية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر السفارة حيث تسعى الحكومة السعودية إلى توفير سبل الراحة للمواطنين.

الاستعلام عن صدور تأشيرة السعودية برقم الجواز

قدمت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات للاستعلام عن التأشيرة إلكترونيًا من خلال رقم الجواز مما يوفر الوقت والجهد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية عن طريق موقع منصة التأشيرات.

تظهر مجموعة من الخيارات يتم اختيار طلب مدخل.

كتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة.

إدخال رقم الجواز بشكل صحيح.

تسجيل رمز التحقق المرئي بدقة في المكان المخصص له.

وأخيرًا قم بالضغط على زر استعلام وسوف تظهر على الشاشة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

الاستعلام عن إصدار الشهادة الصحية

أتاحت وزارة الخارجية إمكانية الاستعلام عن البطاقة الصحية إلكترونيًا وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى خدمة إصدار الشهادة الصحية الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية من خلال موقع إنجاز

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها سواء كان رقم الطلب مع كتابة رقم الجواز بكل دقة.

إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي الضغط على خيار إجراء البحث وسوف تظهر جميع البيانات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب

تسهيلًا على المواطنين أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب عن طريق اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز للأفراد.

يتم اختيار الاستعلام برقم الطلب.

كتابة رقم الطلب مع تسجيل رقم الجواز في الخانة المخصصة.

إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة بدقة كبيرة.

وبعد ذلك الذهاب على أيقونة استعلام.

في نهاية مقال الاستعلام عن صدور تأشيرة السعودية برقم الجواز حيث تم توضيح طريقة الاستفسار عن تأشيرة المملكة السعودية إلكترونيًا برقم الجواز ورقم الطلب، مع عرض طريقة الاستعلام عن البطاقة الصحية.