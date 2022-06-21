نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل وهي من أهم العناوين التي تزايد البحث عنها باعتبارها من أهم الوثائق التي ينبغي على العاملين في المملكة العربية السعودية الحصول عليها والتي تضمن للوافدين الاستمرار في العمل بشكل قانوني، تحتاج هذه الوثيقة إلى التجديد كل فترة لتجنب المساءلة القانونية لذا وجب الإشارة إلى طريقة الاستفسار عنها بالتفصيل.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

تسعى الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير سبل الراحة للعاملين الوافدين لذا أتاحت الوزارة إمكانية الاستفسار عن رخصة العمل بعدة طرق حتى يتمكن العاملين والمقيمين في المملكة من اختيار الطريقة التي تناسبهم سواء عن طريق رقم الإقامة أو رقم الحدود أو من خلال جواز السفر، فيما يلي توضيح ذلك:

صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة

تسهيلًا على العاملين الوافدين للمملكة العربية السعودية قدمت الوزارة إمكانية الاستفسار عن رخصة العمل برقم الإقامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الذهاب على خدمة رخصة العمل.

الضغط على أيقونة الاستعلامات ثم اختيار الاستعلام عن موظف وافد.

كتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة مع ضرورة تحديد الجنسية.

وأخيرًا يتم إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر أسفل الشاشة وبذلك يتمكن العامل من معرفة كل المعلومات المتعلقة برخصة العمل وتاريخ انتهائها.

طريقة الاستعلام برقم الحدود

أتاحت الوزارة إمكانية الاستفسار عن رخصة العمل عن طريق رقم الحدود وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الخاص بتجديد رخص العمل من وزارة الموارد البشرية السعودية.

الضغط على خدمة رخصة العمل وبعدها يتم اختيار خدمة الاستعلامات.

اختيار أيقونة الاستعلام عن عامل وافد.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي إدخال رقم الحدود بشكل صحيح مع تحديد جنسية المستعلم.

إدخال رمز التحقق البشري في المكان المخصص له.

في نهاية مقال الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل حيث تم توضيح العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتي تتيح للعاملين في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستفسار عن رخصة العمل سواء برقم الإقامة أو رقم الحدود.