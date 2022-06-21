طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa

يود الكثير من الأشخاص الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لزيارة شخص مقيم على أراضيها وذلك من أجل قضاء الأجازة الصيفية معه أو قضاء فترة العمرة أو الحج ومن هنا يقدم هذا الشخص الذي يعيش داخل المملكة طلب زيارة عائلية وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة يتم اتباعها والتي سوف نوضحها من خلال الأسطر التالية.

طلب زيارة عائلية

طريقة التقديم على طلب الزيارة سهلة للغاية ويمكن القيام بها من المنزل من خلال الدخول على موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية وذلك يتم كالآتي:

في البداية يتم الدخول على الرابط الخاص بموقع خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر منصة التأشيرات.

يتم الضغط على كلمة موافق والتي تعتبر بمثابة تعهد بتوفير جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي سوف يذهب إلى المملكة والشخص الذي يقيم هناك، وتوفير السكن الذي يعيشون فيه، والإقرار بمغادرة المملكة بعد انتهاء فترة الزيارة المسموح بها وعدم التأخر عنها نهائيًا.

يتم الضغط على كلمة موافق والتي تعتبر بمثابة تعهد بتوفير جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي سوف يذهب إلى المملكة والشخص الذي يقيم هناك، وتوفير السكن الذي يعيشون فيه، والإقرار بمغادرة المملكة بعد انتهاء فترة الزيارة المسموح بها وعدم التأخر عنها نهائيًا. بعد ذلك يتم فتح صفحة جديدة لا بد من إدخال رقم الإقامة للشخص الذي يعيش في السعودية والذي يتم الزيارة إليه.

يتم الضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن بعض المعلومات عن الشخص المتقدم بطلب الزيارة وهذه المعلومات هي الاسم، الجنسية الأصلية التي يحملها، المهنة التي يعمل بها في المملكة، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان الخاصين بهذا الشخص، وتاريخ ميلاده، واسم صاحب العمل الذي يعمل به، وقم تأشيرة دخوله للمملكة.

يتم الضغط على كلمة التالي للاستمرار في الخطوات.

في الخطوة التالية يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة ولكن هنا تكون بيانات الشخص الذي يذهب لزيارة المملكة.

في النهاية يتم الضغط على أمر عرض الطلب.

لكي يتم الموافقة على تقديم الطلب لابد من الخضوع لكافة الشروط التي تحددها وزارة الخارجية.

في نهاية مقال طلب زيارة عائلية قامت وزارة الخارجية السعودية بعمل منصة إلكترونية لكي يتم التقديم من خلال على الحصول على طلب زيارة عائلية من قبل الزوجة أو الأم أو الأبناء، لكن لابد من توافر بعض الشروط في الشخص الذي يعيش في المملكة.