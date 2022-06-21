نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر وزارة الخارجية منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير منا الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز للسفر إلى المملكة العربية السعودية لزيارة الأهل والأصدقاء المقربين أو القيام بأداء فريضة الحج، وأيضًا لبعض الأغراض الأخرى، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم بعض الطرق المتنوعة لكيفية الاستعلام عنها وعلى من يهمه الامر يلزم المتابعة للحصول على أهم المعلومات.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

قبل بداية كل موسم حج يفكر الكثير منا في بعض الأمور ومن أهمها معرفة مدة التأشيرة، كما يخشى البعض منهم أن يتعرض لمشكلة تمنعه من السفر، لذلك سوف نقوم بشرح خطوات الاستعلام عن التأشيرة فيما يلي:

في البداية يلزم عليك الدخول على موقع وزارة الخارجية الخاصة بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على التأشيرة الخاصة بك.

بعد ذلك نقوم بإختيار خانة منصة التأشيرات.

فى أول الصفحة سوف تلاحظ وجود كلمة استعلام.

بعد ذلك نقوم بالضغط عليها واختيار استعلام عن طلب التأشيرة.

يلزم عليك كتابة رقم طلب التأشيرة ورقم جواز السفر الخاص بك.

بعد ذلك سوف تلاحظ ظهور صورة مستطيلة يتواجد بداخلها بعض الأرقام الملونة، يلزم عليك كتابة الأرقام بنفس الطريقة بالضبط.

في النهاية يجب عليك الضغط على كلمة استعلام، سوف يتم ظهور كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة ومدة صلاحيتها.

رسوم تأشيرة السعودية لعام ٢٠٢٢

يرغب الكثير منا معرفة رسوم تأشيرة السعودية للعام الجديد للقيام بدفعها ومن الذي يتعافى من دفع أي رسوم، لذلك سوف نقوم بشرح بعض المعلومات عن تلك الرسوم فيما يلي:

لا يلزم عليك دفع أي تكلفة لعمل تأشيرة لطفلك.

في حالة خروجك نهائيًا يتم إعفاءك من أي تكلفة.

لا يلزم على جميع الطلاب دفع أي رسوم إذا كانت التأشيرة خاصة بالدراسة لمد فترة الإقامة.

يجب عليك دفع تكلفة ما يعادل ١٠٠ ريال سعودي للتأشيرة في حالة قيامك بزيارة الأقارب.

يريد الكثير منا عمل جواز سفر جديد أو الرغبة في تجديده لفترة خمس سنوات فيجب دفع مبلغ يصل إلى ٣٠٠ ريال تقريبًا.

والبعض يفضل تجديده لفترة تصل إلى عشر سنوات فيلزم دفع تكلفة حوالي ٦٠٠ ريال تقريبًا.

وفي نهاية هذا المقال لقد قمنا بتوضيح وشرح خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز بطريقة سهلة وسريعة يسهل على الجميع القيام بتنفيذها دون بذل مجهود كبير وفي أقل وقت ممكن، وأيضاً معرفة من الذي يتعافى من رسوم التأشيرة.