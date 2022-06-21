نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الوطني استعلام عبر sang.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحرس الوطني بطرح منصات إلكترونية خاصة بتعاملات الحرس الوطني استعلام، وتمكنك تلك المنصات من الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بالحرس الوطني، ومتابعة حالة التعاملات الخاصة بالحرس الوطني، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح كافة طرق الاستعلام التي حددتها وزارة الحرس وطرحتها لمواطنيها بهدف تسهيل خطوات الاستعلام، ومواكبة التطور التي تسعى إليه المملكة العربية السعودية.

الحرس الوطني استعلام

تقدم الخدمات الإلكترونية إمكانية الاستعلام بأكثر من طريقة عبر البوابات والمنصات الإلكترونية الخاصة بموقعها الرسمي، ذلك الأمر الذي ينتظره العديد من المواطنين السعوديين الذين قدموا طلب الالتحاق بالحرس الوطني، ويرغبون في معرفة نتيجة القبول، وتعد خطوات الاستعلام ميسرة للغاية تتضمن راحة المواطنين، تتمثل فيما يلي:

يتطلب منك أولًا الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني السعودي.

سوف تظهر لك عدة خانات ينبغي ملؤها بالبيانات الخاصة بطالب الالتحاق كاملة على النحو المطلوب.

بعد ذلك لا بد من الضغط على خانة نتائج الحرس الوطني ١٤٤٣.

سوف تبدأ جميع البيانات الخاصة بالنتائج في الظهور كاملة، وأيضًا الأسماء التي تم قبولها.

الاستعلام عن الوثائق الإلكترونية من خلال منصات الحرس الوطني

يمكن أيضًا التحقق من كافة الوثائق عبر منصات استعلام الحرس الوطني، وتعتبر من الخدمات التي تقدمها لإثبات مدى صحة وصلاحية الوثائق دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة، ويتم ذلك من خلال الآتي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الحرس الوطني، ثم مباشرة الدخول إلى روابط التحقق من تعريف الحرس.

سوف يتطلب منك إدخال رقم الهوية الوطنية كاملًا وصحيحًا.

سوف تظهر أيقونة تتطلب من إدخال رقم المستند أو الوثيقة المراد التحقق منها وإثبات صلاحيتها.

سوف يظهر رمز خاص بالتحقق، ينبغي القيام بإعادة إدخاله بنفس الصيغة المعروضة.

يتبقى خطوة واحدة وهي الضغط على خانة الإدخال، وسوف تبدأ البيانات بالظهور على الشاشة.

في ختام مقال الحرس الوطني استعلام، قمنا بتوضيح كافة الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام إلكترونيًا عن خدمات الحرس الوطني، كما أيضًا وضحنا كيفية التحقق من الوثائق الإلكترونية عبر البوابات المخصصة لذلك، قم بمراجعة المقال لمعرفة كافة الخطوات الضرورية.