نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون عن طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية باعتبارها إحدى الخدمات الإلكترونية المميزة المقدمة من قبل الوزارة لكافة العاملين والمقيمين في المملكة حيث يرغب عدد من المقيمين في استقدام عائلاتهم لقضاء الإجازة في المملكة العربية السعودية لذا وجب التنويه عن طرق الاستعلام عن التأشيرة العائلية إلكترونيًا.

استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

تسهيلًا على المواطنين أتاحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية الاستفسار إلكترونيًا عن طلب الزيارة العائلية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية.

الضغط على أيقونة “الرئيسية” الظاهرة على الشاشة.

الذهاب إلى زر استعلام.

تظهر مجموعة من الخيارات يتم اختيار البحث عن طلب مقدم لوزارة الخارجية.

كتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة له.

لإتمام العملية بنجاح على المستخدم كتابة رقم السجل أو رقم الإقامة بشكل صحيح في المكان المخصص له.

مطابقة رمز التحقق المرئي.

وأخيرًا الضغط على أيقونة استعلام الظاهرة أسفل الشاشة.

طريقة الاستعلام برقم الجواز

يمكن الاستعلام عن الطلب برقم الجواز من خلال الدخول على منصة إنجاز، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز لخدمات التأشيرات الحكومية.

الضغط على زر الاستعلام.

يتم اختيار أمر البحث عن طلب مقدم.

على المستخدم إدخال رقم الطلب في المكان المخصص له بشكل صحيح.

كتابة رقم جواز المتقدم للحصول على طلب التأشيرة بدقة.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي الضغط على أيقونة الاستعلام.

طريقة الاستعلام برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن الطلب المقدم للحصول على تأشيرة زيارة عائلية برقم الهوية وذلك عن طريق اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى المنصة الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية.

يتم اختيار البحث عن طلب مقدم لوزارة الخارجية.

كتابة رقم الطلب بدقة.

إدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة الخاصة برقم السجل.

تسجيل رمز التحقق المرئي ثم الضغط على استعلام.

في نهاية مقال استعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية حيث تم توضيح خطوات الاستفسار عن طلب الزيارة للعاملين والمقيمين داخل أراضي المملكة السعودية سواء عن طريق رقم الجواز أو من خلال رقم الهوية الوطنية.