الاستعلام عن صلاحية التأشيرة عبر أبشر وطريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة

قامت وزارة الخارجية السعودية بإطلاق خدمة التعرف على صلاحية التأشيرة وتمديدها بصورة إلكترونية، وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فهذه الخدمة أزالت الكثير من الأعباء على الكثير من الأشخاص، وهذا ما سنقوم بتوضيحه داخل هذا المقال.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

هناك سلسلة من الخطوات البسيطة والتي تجعل أي شخص مستعلم من التوصل إلى كافة البيانات الخاصة بتأشيرته بصورة إلكترونية بسيطة، وإليكم هذه الخطوات بالشكل الآتي:

أولًا يقوم المستعلم بالتوجه قاصدًا إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر

ثم يقوم المستعلم بالذهاب على أيقونة أبشر للأفراد والتي تظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

ومن بعدها يقوم بإدخال عدد من البيانات، وهي عبارة عن إدخال اسمه ورقم الهوية الخاص به.

وبعد ذلك يقوم بإدخال كلمة السر، ومن ثم يقوم بإدخال كود التحقق المرئي.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول، وذلك مرتبط بتسجيل تلك البيانات بالشكل الصحيح.

وبعدها يقوم المستعلم باختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية، ومن يقوم بالنقر على أيقونة الجوازات.

ثم تأتي خطوة الضغط على أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

وبعد ذلك يقوم بإدخال مجموعة من البيانات الخاصة بالتأشيرة المراد الاستعلام عنها.

ومن بعدها يقوم المستعلم بالنقر على أيقونة البحث، ومن هنا سيتمكن من معرفة مدة صلاحية تأشيرته بالشكل المطلوب.

كيفية تمديد فترة تأشيرة الخروج والعودة

تتم عملية تمديد فترة صلاحية التأشيرة، وذلك في حال انتهاء مدة صلاحيتها، وذلك يتم من خلال تلك الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يقوم المتقدم بتسجيل دخوله إلى منصة أبشر

ومن بعدها يقوم المتقدم بالذهاب على قائمة الخدمات الإلكترونية، ويختار منها أيقونة تجديد التأشيرة.

وبعد ذلك يقوم المستعلم بالذهاب على أيقونة تمديد التأشيرة.

ثم يقوم بإدخال الرقم الخاص بتأشيرته في مربع البيانات المخصص لذلك، مع كتابة رقم الهوية الخاص بالمستضيف.

وبعدها سيتمكن المتقدم من تحديد فترة التمديد التي يرغب بها.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم طريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة، وذلك بالإضافة إلى طريقة تمديد فترة التأشيرة، حيث لاحظنا أن التعاون ما بين منصة أبشر ووزارة الخارجية السعودية قد جنى ثماره بصورة لافتة للنظر.