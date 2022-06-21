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عمر شويل - جدة طريقة إضافة مستفيد في البنك الأهلي هي هي خدمة من ضمن الخدمات التي يوفرها البنك الأهلي لكافة العملاء، والمعروف أن البنك الأهلي السعودي، يعد من ضمن المؤسسات الكبرى بالمملكة ضمن الخدمات التي يقدمها هي تنشيط حساب أو إضافة حساب والتي يمكن أن تتم من خلال الاتصال بالبنك، والتي تتم من خلال التواصل عبر خدمة العملاء بالبنك والتي يعمل على توفير الوقت والجهد سواء إتمامها بالهاتف الجوال أو عبر أون لاين، حتى تتم هذه العملية يجب اتباع مجموعة من الخطوات، ومن أجل ذلك يجب أن نوضح لكم كيفية إتمام العملية الخاصة بإضافة مستفيد وكل تعامل يتم من خلال البنك الأهلي السعودي، التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري في السعودية وشروطه.

طريقة إضافة مستفيد في البنك الأهلي التجاري في المملكة

البنك الأهلي التجاري السعودي معروف منذ القدم بالخدمات الجليلة والمتميزة التي يحرص على تقديمها وتوفيرها لعملائه مثل توفير خدمة تنشيط أو إضافة مستفيد في البنك، وحتى تتم هذه العملية يجب اتباع الخطوات التالية:

يقوم البنك بالاتصال بالعميل أو المستخدم من خلال الهاتف من أجل إتمام عملية التنشيط أو الإضافة. تقوم خدمة العملاء بإبلاغ المستفيد عن جميع التفاصيل. يقوم البنك الأهلي التجاري في المملكة بالانتظار حتى تتم الموافقة على التنشيط. يقوم العميل بالضغط على الأيقونة التي بها رقم واحد. يطلب البنك من المستفيد أن يقوم بإضافة الرقم السري، المخصص برقم الهاتف المصرفي. يتم إرسال رسالة من البنك إلى العميل عبر الهاتف، حيث يتم من خلالها التأكيد على إتمام عملية الإضافة بنجاح.

خطوات تنشيط حساب راكد في البنك الأهلي

من أجل أن يقوم أي عميل بتنشيط حساب راكد في البنك الأهلي يجب أن يقوم العميل بعمل بعض الخطوات التالية:

أن يقوم العميل بالاتصال على الرقم الذي تم تخصيصه، من أجل خدمة العملاء داخل البنك الأهلي التجاري. وفي حالة أخري يمكن للعميل أن يقوم بالتسجيل في الخدمات الخاصة بـ الأهلي أون لاين. يقوم البنك بشكل تلقائي الاتصال بالعميل، وأن يقوم بمتابعة كافة الأحداث. يقوم العميل بالنقر على أيقونة واحد بعد القيام بسماع جميع الشروط من أجل التنشيط للحساب. قم بكتابة الرقم السري وهو عبارة عن أربعة حروف في الأماكن المخصصة. سو يصل للعميل رسالة نصية على الرقم المسجل بالبنك، حتى تؤكد علي نجاح العملية الخاصة بالتنشيط.

استعلام عن رقم حساب في بنك الأهلي

يمكنك الاستعلام عن رقم الحساب الخاص بك في البنك الأهلي التجاري بكل سهولة، وذلك من خلال شبكة الإنترنت، وهذا عن طريق الخدمة التي يوفرها البنك الأهلي التجاري لكافة عملائه وهي خدمة الأهلي أون لاين، ويتم الاستعلام عن رقم حساب في بنك الأهلي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرئيسية التابعة للبنك الأهلي التجاري. ثم ذلك بعد أن يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالعميل في خدمة الأهلي أون لاين. يقوم العميل بكتابة الرقم الخاص بالبطاقة المصرفية، هو عبارة عن رقم يتكون من 19 رقم. ثم يجب أن يتم التأكد من كتابته بشكل صحيح. الضغط على كلمة “دخول”. ثم سوف تظهر صفحة جديدة بها رقم الحساب الخاص بك في الجزء العلوي من الصفحة. الضغط على خانة “حسابات”، وسوف تظهر لك نافذة على الجانب، قم باختيار “التفاصيل”. الضغط على خانة “كشوفات الحسابات”، سوف يظهر لك تفاصيل الحساب رقم الحساب الخاص بك.

مزايا التمويل الشخصي قصير الأجل من بنك الأهلي التجاري السعودي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. حصول المتقدم علي الموافقة الفورية. أقساط شهرية ميسرة لفترات من 3 شهور إلى 12 شهر. إمكانية السداد المبكر. إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان المبارك. تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله) حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.

معرفة رقم الحساب من الصراف الآلي

يمكن معرفة رقم الحساب من الايبان الأهلي من الصراف الآلي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى أقرب فرع بنك أهلي متواجد بالنسبة للعميل. ثم إدخال البطاقة المصرفية الخاصة ببنك الأهلي في المكان المناسب ضمن جهاز الصراف الآلي. اختيار اللغة المطلوبة. ثم إدخال الرقم السري الخاص بحساب المستخدم في بنك الأهلي السعودي. اختيار خدمة طباعة كشف الحساب من القائمة المعروضة. ثم تحديد الحساب المطلوب طباعة كشفه ومعلوماته. اختيار تاريخ المدة الزمنية لكشف الحساب. ثم تحديد اللغة المطلوب طباعة كشف الحساب فيها. التأكد من البيانات الظاهرة على الشاشة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة. النقر على تأكيد، ثم يتم طباعة كشف الحساب بشكل مباشر. يحوي كشف الحساب على جميع معلومات حساب المستخدم في البنك الأهلي السعودي من رقم الحساب ورقم الآيبان.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري

حتى يقوم المستخدم بإضافة مستفيد من الضروري أن يقوم بالاتصال على رقم 920001000، كما أن خدمة إضافة المستفيد تعتبر من الخدمات التي يتم تقديمها بصورة مجانية، ولا تتطلب دفع أي رسوم من العميل.