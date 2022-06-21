انت الان تتابع خبر وظائف خالية للعمل في السعودية لجميع المؤهلات .. بالتفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن موقع فرصنا، عن وجود وظائف خالية للعمل في المملكة العربية السعودية، يتطلب ذلك عدد من الشروط وسنتعرف في هذا التقرير عن تفاصيل تلك الوظائف والتي تكون على النحو التالي:

وظائف خالية للعمل في السعودية لجميع المؤهلات:

1-وظيفة مصمم جرافيك: شركة رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومقر التقديم للوظيفة 15 مايو الأزبكية البساتين التبين بالقاهرة، وعدد العمالة المطلوبة 5، وخبرة من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

الوظائف للذكور، وإجادة اللغة الإنجليزية، والسن من 26 سنة إلى 35 سنة، مع إجادة الحاسب الآلي، ومؤهل عالي.

2-وظيفة مندوب تسويق: شركة رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومقر التقديم للوظيفة 15 مايو الأزبكية البساتين التبين بالقاهرة، وعدد العمالة المطلوبة: 20، وخبرة من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

الوظائف للجنسين، وإجادة اللغة الإنجليزية، والسن من 24 سنة إلى 35 سنة، مع إجادة الحاسب الآلي، ومؤهل عالي.

3-وظيفة أخصائي أنف وأذن: شركة رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ومقر التقديم للوظيفة 15 مايو الأزبكية البساتين التبين بالقاهرة، وعدد العمالة المطلوبة 3، وخبرة من 3 سنوات إلى 15 سنوات.

الوظائف للجنسين، وإجادة اللغة الإنجليزية، والسن من 30 سنة إلى 45 سنة، مع إجادة الحاسب الآلي، ومؤهل عالي.