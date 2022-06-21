طريقة إلغاء ملف منشأة إلكترونيا بوزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة طريقة إلغاء ملف منشأة طبقا لمعايير وزارة الموارد البشرية, يعتبر إلغاء ملف منشأة احدي الخدمات التي تقدمها السعودية للمواطنين وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من اجل تسهيل الخدمة عليهم وتوفير الوقت والجهد لهم, فقد وضعت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب اتباعها من اجل إلغاء ملف منشأة, فهناك طريقتين من اجل إلغاء ملف منشأة فالطريقة الأولي هي الذهاب إلى مقر الوزارة لإتمام عملية الإلغاء والطريقة الثانية تكون عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية.

طريقة إلغاء ملف منشأة إلكترونيا

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل إلغاء ملف منشأة عن طريق الموقع الرسمي للموارد البشرية، وفيما يلي خطوات الإلغاء:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

النقر على الخدمات الإلكترونية واختيار أيقونة خدمات المواطنين.

نقوم بالضغط على خدمة إلغاء منشأة.

نقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمنشأة والضغط على خيار أكمال الطلب.

النقر على تأكيد الطلب.

شروط إلغاء ملف منشأة وفق معايير الموارد البشرية

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من اجل إلغاء ملف منشأة بشكل سليم وهى:

أن يكون مقدم الطلب قام بإلغاء كل النشاطات الخاصة التي تخص المنشأة.

ألا يكون على المنشأة أي مستحقات مالية.

أن يقوم المواطن بتقديم الطلب إلكترونيا أو عن طريق المكاتب التابعة للوزارة.

طريقة تغيير نشاط منشأة

أتاحت وزارة الموارد البشرية للمواطن أن يقوم بتغيير نشاط المنشأة وذلك عن طريق الخطوات الأتية:

الخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية.

الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمات الخاصة بالمواطنين ثم اختيار خدمة تغيير منشأة.

النقر على أيقونة تقديم طلب تغيير منشأة ثم أدخال البيانات الخاصة بالمنشأة ثم الضغط على أيقونة التالي.

نقوم بالنقر على أيقونة تغيير النشاط في المنشأة.

أدخال البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة تقديم الطلب ثم زر أكمال التسجيل.

الضغط على زر تأكيد الطلب.

طريقة إلغاء ملف منشأة عن طريق التأمينات

هناك طريقة أخرى يمكن للمواطن من خلالها إلغاء ملف المنشأة إلكترونيا وذلك باتباع الخطوات الأتية: