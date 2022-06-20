بشرة خير.. وظائف بالسعودية في جميع التخصصات

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رياض - احمد صلاح - أعلن المملكة العربية السعودية عن عدد من الوظائف، وذلك من خلال عدد من الشركات المصرية المتخصصة في إلحاق العمالة المصرية للخارج.

ونشر موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف في الخارج عن الوظائف والشروط للحصول على المهن المطروحة، على أن يتم التقديم في مقار الشركات في مصر.

تطلب شركة رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وعنوانه: 15 مايو – الأزبكية – البساتين – التبين – القاهرة الوظائف الآتية:

وظيفة مصمم جرافيك

ومطلوب 5 مصمم جرافيك ذكور والتقديم لها من خلال

ويشترط لهذه الوظيفة 5-‎10 سنوات خبرة، ورخصة قيادة خاصة وإجادة اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، ومؤهل عالي بحيث أن يكون السن من 26 إلى 35 سنة، وإجادة مايكروسوفت أوفيس.

وظيفة مندوب تسويق

ومطلوب 20 شخص لهذه الوظيفة وخبرة 3-‎10 سنوات، ولا يشترط الجنس وإجادة اللغة الإنجليزية ومرها عالي من عمر 24 إلى 35 سنة.

وظيفة أخصائي تخدير

وشروط هذه الوظيفة الآتي:

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 – ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 – 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائي أنف وأذن

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة ممرضات وشروطها الآتي:

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 6-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد

وظيفة صيدلي (ذكور/إناث)

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 – ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 – 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي أطفال

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 – ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 – 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائية جلدية وتجميل

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5 – ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي باطنة

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائية نساء وتوليد وشروطها الآتي:

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

كما تطلب شركة نسيم الإخوة ومقرها الدقي بالجيزة وظيفة مهندس زراعة بطاطس وشروطها الآتي:

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

بينما تطلب شركة العوضي للتوكيلات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ومقرها السيدة زينب بالقاهرة الآتي:

وظيفة طبيب بيطري (تخصص دواجن)

الخبرة: 3-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 – 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الطب البيطري).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب ميزانية- ضرائب مضافة

سنين الخبرة: 10-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32- 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التجارة – المالية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: شركة التكامل للموارد البشرية وإلحاق العمالة بالخارج.

مقر العمل: الدقى – الجيزة.

العمالة المطلوبة: 20 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.