رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين عبر موقع أبشر والشروط المطلوبة

تعتبر كلية الملك فهد الأمنية واحدة من اهم الكليات التي يستهدف عدد كبير من الطلاب في كل عام الانضمام اليها، وقد كشفت الكلية رسميا عن تفاصيل التقديم هذا العام 1443 للجامعيين عبر موقع أبشر، حيث اعلنت وزارة الداخلية السعودية بيان هام قبل أيام عن فتح باب القبول بدورة 52 ضابط، وذلك لكي يتم قبول الراغبين في التقديم من خريجي الكليات العسكرية والأمنية الحاصلين على بكالوريوس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 واهم شروط القبول بالجامعة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم.

خطوات التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443 للطلاب الجامعيين

ويمكن ان يتم التقديم من جانب الطلاب في كلية الملك فهد الأمنية 1443 بسهولة من خلال اتباع ما يلي.

في البداية يتم التوجه إلى المنصة المحددة لكي يتم العمل على ملء نموذج الطلب الأولي للالتحاق بدورة الضباط الحالية البالغ عددها 52 ضابطًا.

ثم يتم اختيار الوظائف الحالية واضغط على زر الطالب.

سوف تظهر امان الطالب كافة الشروط المطلوبة لكل تخصص أو وظيفة يتم التقدم لها لمراجعة تلك الشروط إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا.

بعد ذلك يتم تقديم الطلب في حالة استيفاء الشروط.

يتم البداية في تسجيل نموذج جديد عن طريق إضافة معلوماته الشخصية مرة أخرى ولكن بمزيد من التفصيل.

ومن ثم يتم تقديم الطلب بعدما يتم التأكد من صحة البيانات.

شروط التسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية 1443

وقد تم تحديد الشروط التالية للطلبة الراغبين في التقديم للجامعة الأمنية والتي جاءت على النحو التالي: