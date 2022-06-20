نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين عبر موقع أبشر والشروط المطلوبة في المقال التالي
تعتبر كلية الملك فهد الأمنية واحدة من اهم الكليات التي يستهدف عدد كبير من الطلاب في كل عام الانضمام اليها، وقد كشفت الكلية رسميا عن تفاصيل التقديم هذا العام 1443 للجامعيين عبر موقع أبشر، حيث اعلنت وزارة الداخلية السعودية بيان هام قبل أيام عن فتح باب القبول بدورة 52 ضابط، وذلك لكي يتم قبول الراغبين في التقديم من خريجي الكليات العسكرية والأمنية الحاصلين على بكالوريوس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 واهم شروط القبول بالجامعة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم.
خطوات التقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443 للطلاب الجامعيين
ويمكن ان يتم التقديم من جانب الطلاب في كلية الملك فهد الأمنية 1443 بسهولة من خلال اتباع ما يلي.
- في البداية يتم التوجه إلى المنصة المحددة لكي يتم العمل على ملء نموذج الطلب الأولي للالتحاق بدورة الضباط الحالية البالغ عددها 52 ضابطًا.
- ثم يتم اختيار الوظائف الحالية واضغط على زر الطالب.
- سوف تظهر امان الطالب كافة الشروط المطلوبة لكل تخصص أو وظيفة يتم التقدم لها لمراجعة تلك الشروط إذا كانت قابلة للتطبيق أم لا.
- بعد ذلك يتم تقديم الطلب في حالة استيفاء الشروط.
- يتم البداية في تسجيل نموذج جديد عن طريق إضافة معلوماته الشخصية مرة أخرى ولكن بمزيد من التفصيل.
- ومن ثم يتم تقديم الطلب بعدما يتم التأكد من صحة البيانات.
شروط التسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية 1443
وقد تم تحديد الشروط التالية للطلبة الراغبين في التقديم للجامعة الأمنية والتي جاءت على النحو التالي:
- يتم التقديم من جانب المواطنون السعوديون فقط ، وفي هذه الحالة يتم فقط الاستثناء الوحيد هو لمن قضوا حياتهم في الخارج مع والدهم أثناء خدمته العسكرية.
- من الضروري ان تكون لياقة الطالب البدنية وطوله بما يتناسب مع وزنه.
- ويجب كذلك أن يكون الطالب خالياً من أي أمراض معدية أو مناعية أو أي إعاقات.
- من الضروري أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بأي حكم غير قانوني أو بأي قضية تتعلق بالأمانة والأدب والشرف.
- لم يتم تعيينه في وظيفة عسكرية من قبل.
- يجب اجتياز الاختبارات للمتقدمين وكذلك المقابلة الشخصية لكل طالب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للجامعيين عبر موقع أبشر والشروط المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.