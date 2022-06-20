انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن نظام جديد لهذه المراحل الدراسية لن ينجح الطالب أبدا ان لم يتمكن من تحقيق هذه الشروط! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية و التعليم قي السعودية بالاعلان عن نظام النجاح و الرسوب في مافة المراحل الابتدائية من الصف الأول الى الفصل السادس وذلك للسنة الدراسية الحالية تزامنا مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير.

حيث كشف المتحدث باسم الوزارة عن هذا النظام انه يعمل على التطوير و الارتقاء من العملية التعليمية.

نظام النجاح و الرسوب الجديد في المرحلة الابتدائية

ان فصول العام الدراسي في السعودية تنقسم إلى ثلاث فصول بحيث تقوم الوزارة بعد كل فصل دراسي بعمل اختبارات في جميع المواد التي تمت دراستها في ذلك الفصل، ثم تجمع الدرجات النهائية وتعلن المدرسة عن نتيجة الطالب إن كان ناجح ومنقول للصف الذي يليه أم راسب وباقي، تنقسم المرحلة الابتدائية إلى ست مراحل دراسية من الصف الأول حتي الصف السادس الابتدائي ونحن في المقال نوضح نسب النجاح والرسوب في كل مرحلة وكل عام على حدى كما أقرتها الوزارة.

الحد الأدنى للنجاح في المرحلة الابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد نسب مئوية لدرجات الطالب التي حصل عليها بعد اجتيازه كل الاختبارات للفصول الثلاثة كحد أدني ودون ذلك يصبح الطالب راسب ولا يحق له الانتقال إلى السنة المقبلة.

معدل النجاح في هذان الصفان الأول والثاني يجب أن لا تقل عن 75% في كل مادة ه وهو الحد الأدنى للنجاح.

لابد أن يحصل الطالب على نسبة 50% في كل مادة دراسية وذلك في الفصلين الأول والثاني ذلك الحد الأدنى للنجاح ومن دونه يصبح الطالب راسب.

بينما يحصل على نسبة 20% على الأقل من الدرجات من اختبارات الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي.

كما تشترط الوزارة في نظام النجاح والرسوب لطلاب المرحلة الابتدائية الحضور في اختبارات الفصول الثلاثة للعام الدراسي دون تغيب حيث تضاف نسبة الحضور في كل مادة إلى النسبة المئوية النهائية للطالب .