تعرف على أسعار الاضحية في السعودية 2022 وكيفية الاختيار السليم لها.. بالتفصيل

*أسعار الاضحية في السعودية 2022:

تختلف الأسعار الخاصة بالأضحي على حسب نوعها وأيضًا حجمها وجاءت أسعارها على النحو التالي:

*كيفية اختيار الأضحية السليمة:

هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يُمكنك اتباعها لكي تتمكن من اختيار الاضحية السليمة وهي:

ـ لابد أن يتم الفحص من الخارج مع مراعاة صوف الخروف وأيضًا شكله وملمسه.

ـ اختر الأضحية على حسب حركتها ونشاطها أيضًا.

ـ ضرورة أن يكون رأسه مرفوعة للأعلى وأن تكون عيونه جيدة وخالية من اللون الأصفر أو الأحمر.

ـ يجب أن تخلو الأضحية من البقع الدموية المتواجدة حول الرقبة.

*خطوات حجز موعد ذبح الأضحية في السعودية:

ـ الذهاب مباشرة إلى رابط موقع الأضحية لحجز الموعد.

ـ النقر على خانة حجز موعد جديد ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

ـ الضغط على استعراض المواعيد ثم اختر أقرب مكان لذبح الأصحية.

ـ أكتب البيانات الخاصة بصاحب الأضحية ثم أنقر على تأكيد الحجز.

ـ النقر على الدفع الإلكتروني ثم قم بإتمام إجراءت الدفع وتوجه إلى المسلخ.