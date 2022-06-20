انت الان تتابع خبر تعرف على أسعار الاضحية في السعودية 2022 وكيفية الاختيار السليم لها.. بالتفصيل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأ البحث من قبل الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن اسعار الاضحية في السعودية لكي يتعرفون على متوسط أسعارها والحد الأقصى لها، ولكن تختلف أسعارها على حسب الحجم أو الوزن، فهو عيد إسلامي يحتفل به كافة المسلمين بذبح الأضاحي، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص الأسعار لهذا العام 2022.
*أسعار الاضحية في السعودية 2022:
تختلف الأسعار الخاصة بالأضحي على حسب نوعها وأيضًا حجمها وجاءت أسعارها على النحو التالي:
*كيفية اختيار الأضحية السليمة:
هناك مجموعة من الضوابط والشروط التي يُمكنك اتباعها لكي تتمكن من اختيار الاضحية السليمة وهي:
ـ لابد أن يتم الفحص من الخارج مع مراعاة صوف الخروف وأيضًا شكله وملمسه.
ـ اختر الأضحية على حسب حركتها ونشاطها أيضًا.
ـ ضرورة أن يكون رأسه مرفوعة للأعلى وأن تكون عيونه جيدة وخالية من اللون الأصفر أو الأحمر.
ـ يجب أن تخلو الأضحية من البقع الدموية المتواجدة حول الرقبة.
*خطوات حجز موعد ذبح الأضحية في السعودية:
ـ الذهاب مباشرة إلى رابط موقع الأضحية لحجز الموعد.
ـ النقر على خانة حجز موعد جديد ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.
ـ الضغط على استعراض المواعيد ثم اختر أقرب مكان لذبح الأصحية.
ـ أكتب البيانات الخاصة بصاحب الأضحية ثم أنقر على تأكيد الحجز.
ـ النقر على الدفع الإلكتروني ثم قم بإتمام إجراءت الدفع وتوجه إلى المسلخ.