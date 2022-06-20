نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب والفئات المستحقة لمنحة الضمان الاجتماعي في المقال التالي
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب الكثيرون من محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو عبارة عن مساعدة مادية مقدمة من الوزارة و هذه المنحة تقدم لأشخاص محدودي الدخل، و ذلك لمساعدتهم على حياة كريمة و مستوى معيشة أفضل نظرا لسوء الظروف الاقتصادية و الاجتماعية، و خاصة بعد تفشى فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة و قلة الدخل و التدهور المالي و الاقتصادي ، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقا بإطلاق هذه الخدمة إلكترونيا حتى يتمكن المستفيد من الاستعلام عن هذا الضمان بمجرد كتابة رقم الطلب أثناء تواجده في المنزل ودون الذهاب إلى أي مؤسسة حكومية.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب
يمكن للأشخاص المؤهلين أيضا الاستفسار عن الضمان الاجتماعي عن طريق كتابة رقم الهوية، والذي تم توفيره أيضا من قبل الوزارة، وقد حددت طريقة يتم من خلالها الاستعلام عن الضمان الاجتماعي فقط عن طريق كتابة رقم الطلب، وذلك بخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب كما حددتها الوزارة ومنها:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الدخول على القائمة الرئيسية ثم الضغط على زر الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.
- تسجيل الدخول على رقم السجل المدني.
- ثم أدخل رقم الطلب.
- تسجيل رمز التحقق الظاهر ثم الضغط على عرض وسيظهر جميع المعلومات عن ضمانك الاجتماعي.
الفئات المستحقة لمنحة الضمان الاجتماعي
هناك فئات مستحقة لراتب الضمان الاجتماعي ويتساءلون عن كيفية التقديم على الخدمة وغيرها من الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين، وقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جزا من موقعها على الإنترنت يتضمن الإجابة على معظم هذه التساؤلات وهناك العديد من الفئات التي تستفيد من خدمة الضمان وهي:
- من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو للأنثى العاجز عن العمل.
- المرأة بلا عائل مثل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة و زوجة الغائب أو المفقود وزوجة المدمن على المخدرات.
- الأسر غير المعولة مثل المطلقة مع أبناءها والأرملة مع أيتام و الأسرة المهجورة والأسرة المعلقة وأسرة الغائب أو المفقود وأسرة المدمن على المخدرات.
- فئة الأيتام مثل يتيم متوفى الأب ويتيمة متوفى الأب ويتيم مجهول الأب والأم ويتيمة مجهولة الأب والأم.
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