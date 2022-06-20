نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين 2022؟.. وفقًا لتحديد إدارة الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن حكومة السعودية قد وضحت بأن هناك جنسيات يتم إعفائهم من الرسوم الخاصة بالمرافقة التي لابد أن يتم تسديدها من قبل المقيمين بالسعودية، مقابل الخدمات التي يحصلوا عليها خلال تواجدهم، وإدارة الجوازات العامة قد أعلنت بشكل رسمي عن تلك الرسوم مما جعل الجميع يتساءل على هذا الأمر، وعبر هذا المقال سنوضح لكم ما هي الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين 2022.

الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين 2022

هيئة الجوازات قامت بالإعلان عن القائمة الخاصة بجنسيات يتم إعفائها من رسوم المرافقة مقابل حصولهم على خدمات ومعاملات بشكل سهل، دون ان يتعرضوا لأي مشكلات قانونية، وإليكم هذه الجنسيات وهي كالآتي:

أولاً الفلسطينيين المقيمين أو حتى الوافدين الذين لديهم وثيقة مصرية.

أصحاب الجنسيات التركستانية.

المقيمين باتحاد ميانمار.

والأشخاص المقيمين في بلوشي.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقة

توجد فئات متعددة يتم إعفائهم من رسوم المرافقة التي أعلن عنها من قبل إدارة الجوازات العامة بالسعودية للتخفيف على مواطني السعودية ومقيميها، وإليكم الفئات المعفاة وهي كالآتي:

الزوجة الأولى للمقيم.

جميع المؤسسات الصغيرة والشركات التي لا يزيد عدد أفرادها عن أربعة.

الأبناء من الأم السعودية إن كان الأب غير سعودي.

الأشخاص الذين لديهم جنسيات تابعة لدول مجلس التعاون والمقيمين بالمملكة.

الأبناء الذكور التي لا تكون أعمارهم أكثر من 18 عام.

الإناث إن لم يكونوا متزوجين.

كم رسوم المرافقة

إن القيمة الخاصة برسوم المرافقة تقدر بحوالي 400 ريال، فقد كانت 300 ريال فقط ولكن ارتفعت مع جائحة كورونا، كما أن هيئة الجوازات السعودية صرحت من خلال موقعها بمنصة التواصل تويتر عن هذه الرسوم وبأنها يتم تحصيلها للخدمات والمعاملات المقدمة للمرافقين في السعودية.

كيفية تسديد رسوم المرافقة

إن هيئة الجوازات في السعودية رجحت نظام جديد وساعدت في تزايد الرسوم دون أن يتم استخدام منصة أو موقع رقمي إلكتروني، وهذا يتم من خلال خدمة الصراف الآلي بالبنك، وإليكم خطوات التسهيل للرسوم وهي كالآتي: