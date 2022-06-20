مع زيادة الأسعار بجنون.. طريقة تخفيف سرعة عداد الكهرباء في السعودية لتقليل استهلاك فاتورة الكهرباء

فالكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية لديهم عدة شكاوى ونتيحة لارتفاع أسعار الفواتير وملاحظة انتقال البعض إلى شرائح قد تكون ليست من ضمن الاستهلاك الحقيقي.

لذا فإن شركات الكهرباء تسعى إلى تقليل معدل ارتفاع الاستهلاك وفي نفس الوقت توفير قيمة الاشتراك الشهري المبالغ فيه.

طريقة تخفيف سرعة عداد الكهرباء في السعودية

وفقًا لشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية فقد تم تحديد طريقة تساعد المواطن على تقليل قيمة استهلاك الطاقة من خلال اتباع التعليمات الآتية:

هل توجد غرامات على تقليل سرعة عداد الكهرباء بالمملكة

قامت الجهات المختصة بالكهرباء في السعودية بتوضيح عقوبات التلاعب بعدادات الكهرباء لتخفيف التكلفة المستهلكة بفرض غرامات مالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة لمن لم يكن يقم بتسجيل الاستهلاك، إلى جانب دفع تكلفة إصلاح عداد الكهرباء وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية لشركة الكهرباء.

هل يمكن تهكير عداد الكهرباء لتوفير قيمة الاستهلاك الشهري؟

حددت الحكومة السعودية نظرًا لارتفاع قيمة مبالغ فاتورة الكهرباء ومحاولات البعض في التلاعب بعداد الكهرباء، بأن كل من يقوم بهذا الفعل سوف يتعرض للمساءلة القانونية إلى جانب عدم جواز شرعية تهكير العدادات لأنه يُسمى تحايل على المال العام للدولة، وبالتالي سوف تتخذ الحكومة كامل سلطاتها في تطبيق العقوبات على المخالفين.