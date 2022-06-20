انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن فئات جديدة معفية تماما من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة في السعودية .. وتكشف عن مهن جديدة غير مسعودة! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الموارد البشرية السعودية عن الحالات المعفية من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، حيث أن أي عامل وافد يكون عليه رسوم مقابل مالي، وذلك لأجل تحقيق توازن مالي في المملكة.

الا ان هناك عدد 8 فئات من العمالة الوافدة معفية تماما من رسوم المقابل المالي في المملكة، حيث تم تطبيق ذلك القرار من ال1 من شهر يناير سنة 2018 م.

وما زال قائما إلى الآن يتم العمل بذلك القرار وتعفي الفئات الصادر بشأنها القرار من رسوم المقابل المالي في المملكة العربية السعودية، ويأتي كل ذلك في إطار سعي الحكومة إلي التطوير وتحقيق رؤية 2030 م.

الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة

هناك عدد ثماني فئات من العمالة الوافد إلي المملكة العربية السعودية معفاة من رسوم المقابل المالي، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، الحالات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، موضح إليكم كالتالي:-

زوجة المواطن زوج المواطنة ابناء المواطنة من أب غير سعودي الجنسيات المعفية من الإبعاد المنشأت الصغيرة جدا مواطني دول الخليج العمال في مكاتب الاستقدام التابعة لفرع تأجير العمالة المنزلية عدد أربعة عمال من المنشآت الصغيرة للحج ولا يزيد عدد العمال فيها الى تسعة

المهن الغير مسعودة المتاحة للعمالة الوافدة

هناك عدد من الوظائف الغير مسعودة أي المهن المستثناة من التوطين والتي يسمح للعمالة الغير وافدة العمل فيها، وفي حالة العمل في أي وظيفة بخلاف تلك الوظائف يعرض العامل وصاحب العمل إلي المسائلة القانونية والغرامات المالية، والوظائف الغير مسعودة هي كالتالي:-