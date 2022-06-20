انت الان تتابع خبر الإعلان رسميًا عن التعديلات الجديدة لنظامي التقاعد المدني والعسكري في السعودية وضوابط مكافأة الـ 14%.. التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مجلس الوزراء السعودي بإصدار بعض القرارات الهامة والتي تخص أنظمة التقاعد والتأمينات الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية هذا وقد قامت الوزارة بنشر تفاصيل القرار في جريدة أم القري الجريدة الرسمية السعودية لكي يتم تعميم القرار على كل المواطنين السعوديين.

وفي حال كانت خدمة الموظف السعودي قد تم إنتهاؤها ولم يكن قد بلغ المدة الأساسية التي تمنحه الحق في الحصول على معاش فيتم صرف له مكافأة بنسبة 14% وذلك من قيمة المرتب السنوي ويتم إحتسابها على كل سنة من عدد سنوات خدمته التي قضاها في العمل.

لكن إذا كان سبب إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة أأو بسبب الفصل لسبب تأديبي يتم إحتساب مكافأة بنسبة 10% من قيمة المرتب السنوي وذلك يتم عن كل سنة من سنوات التقاعد في خدمته، كما يشترط أن يتم صرف للموظف المكأفأة التي في المادتين رقم 18 ورقم 23 المنصوص عليهم في نفس النظام وبلوغ سن الستون أو الوفاة أو أيهما أقرب.

أما إذا كانت خدمة الموظف قد إنتهت قبل أن تبلغ المدة التي يستحق عليها الموظف المعاش وكانت هذه المدة عشر سنوات على الأقل وكان الموظف قد بلغ سن الستون فيجب أن يستحق معاشا، وفي حالة إذا كانت مدة خدمة العمل أقل من خمس سنوات وكان المواطن قد أتم سن الستون فيجوز له أن يقوم بطلب ضم مدة خدمة إعتبارية على أن لا تتجاوز مدة المعاش بعد الضم عن عشر سنوات ويتم الإحتساب على أساس أخر مرتب شهري له.

وبينت الوزارة أن في النظام الجديد للتأمينات الإجتماعية المعدلة يستحق المشترك في التأمينات في حالة تركه للعمل أن يتسلم تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون أن يبلغ الموظف سن الستون أو في حالة حدوث عجز كلي أو جزئي جعله غير قادر على العمل وذلك طبقا للحالات التي حددتها اللائحة.

ونصت التعديلات على ألا تكون مدة الإشتراك المضمومة مدة مكملة لإستحقاق معاش التقاعد وذلك قبل بلوغ سن الستون ويشترط أن يقوم المشترك بإكمال المدة التي نص عليها النظام الجديد وذلك إذا لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التحويل أو التخصيص أو إنهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة.