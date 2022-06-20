السعودية تعلن عن شروط جديدة للسماح بإجازة مدفوعة الراتب وإجراءات الخروج للوافدين الراغبين بالسفر .. تعرف عليها!

خصوصا للراغبين الخروج بإجازة، أو سفر لبلادهم، أو الذين يودون الخروج بتأشيرة خروج نهائي من المملكة، وقامت الجوازات بتحديد عدة شروط خاصة بتأشيرة الخروج للوافدين العاملين بجميع المهن، إليكم الشروط الثلاثة.

أولا، يستوجب فيه على المقيم أن يكون قد رتب أموره الخاصة بالزيارة، فيما يتعلق خاصة بالخروج لبلاده بعد تفشي أزمة ووباء كورونا المستجد، حيث أنه ليس من السهل الخروج والسفر عبر المطارات.

ثانيا، أن يقوم الوافد بالتنسيق المسبق لطلب الزيارة وهل هي زيارة مؤقته لفترة أم زيارة طويلة أم خروج نهائي، ويتم تعبئة ذلك بالطلب المقدم، بالإضافة لأنه يجب أن يكون قام بتسديد رسوم هوية مقيم بشكل كامل قبل القيام بإصدار تأشيرة الخروج، والحصول على الموافقة من قبل وزارة الداخلية.

أما الشرط الآخر فهو يجب أن تكون تأشيرة المقيم سارية المفعول على عقد العمل الملزم له بإصدار تأشيرة الخروج المؤقته، وبهذه الإجراءات يتم إصدار التأشيرة بشكل نظامي لجميع الوافدين.