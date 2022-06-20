انت الان تتابع خبر التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن ختبار التحصيل الدراسي وتكشف عن عدد الاسئله .. هل سيكون ورقيا أم محوسبا؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توضيحا هاما عن بعض تفاصيل اختبار التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في كافة مدارس المملكة.

وكشفت الهيئة، على صفحتها الرسمية “العناية بالمستفيدين”، ردا على استفسار “كم عدد أسئلة الاختبار التحصيلي الدراسي؟ أن عدد الأسئلة لاختبار التحصيل الدراسي الورقي 110 سؤالا للتخصص العلمي و120 سؤالا للتخصصات النظرية.

ووضحت أن اختبار التحصيل الدراسي ورقي داخل المملكة ومحوسب لمن هم خارج المملكة.

وردا على سؤال بشأن مدى إمكانية حذف وتعديل موعد اختبار التحصيل الدراسي الورقي؟ أوضحت أن المدة الزمنية لتعديل أو حذف موعد “اختبار مؤكد”، للاختبارات الورقية تنتهي قبل 72 ساعة من موعد الاختبار.