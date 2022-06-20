انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن متطلبات جديدة لأجل صرف تعويضات الأحياء العشوائية في جدة .. تعرف عليها فورا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة في جدة اعلانا هاما عن متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، وذلك عقب إعلان أمانة جدة بدء، صرف التعويضات عن العقارات المزالة قبل عدة أسابيع.

متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية بجدة

وقام الحساب الرسمي للهيئة العامة لعقارات الدولة في "تويتر"، بنشر انفوجرافيك وضح فيه متطلبات صرف تعويضات الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، والتي جاءت كالآتي:

صورة من الصك أو الوثيقة.

بيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك.

صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية.

صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت.

صورة فاتورة الكهرباء والماء.

رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF.

صورة جوية للموقع أو أي صورة أخرى إن وجدت.

رقم توثيق إخلاء المبنى.

وأكدت وجود مخالصات من الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية العقارية.

تعويضات الأحياء العشوائية

من جهة أخرى سبق وأن حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من أحد الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وموقع إلكتروني وهمي يدعي استقبال طلبات تعويض أحياء جدة، ورقم اتصال يدعو المواطنين إلى تحميل البيانات الشخصية والوثائق الرسمية للأشخاص والعقارات.

وفي إطار حرص الوزارة على حماية وحفظ حقوق ومصالح الفئات المستهدفة، تلفت نظر الجميع إلى الحذر من التعامل مع هذا الموقع الوهمي على شبكة الانترنت وتنصح بعدم تحميل أي ملفات شخصية عائدة لهم حفاظاً على خصوصية معلوماتهم، مؤكدةً أن الموقع الرسمي للوزارة هو أهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، كما تؤكد أن جميع عمليات التعويض الناتجة عن إزالة عشوائيات جدة تتم عبر آلية محددة تم شرحها من قبل أمانة محافظة جدة، منوهةً إلى أن استقبال الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية لأمانة جدة، إذ يمكن من خلالها لأي مواطن التقدم للحصول على التعويض