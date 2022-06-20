السعودية تعلن عن تعديل هام ومفاجئ لغرامة عدم إصدار الإقامة خلال هذه المدة .. وتكشف عن فئات جديدة معفية من الرسوم!

وأعطت وزارة الداخلية مهلة لهؤلاء الوافدين تقدر ب (تسعين) يوم، ومن بعدها سوف تبدأ في اتخاذ إجراءات فرض الغرامة.

حيث ان وزارة الداخلية السعودية سمحت ببقاء الأفراد داخل المملكة بدون إقامات خلال (90) يومًا فقط، وعليهم أن يبدأو في إجراءات إصدار الإقامة قبل انتهاء المدة، حتى لا يتعرضوا لدفع الغرامة المالية، وأوضحت الجوازات السعودية على الحساب الخاص بها على تويتر، أن المتأخرين في إصدار إقامتهم في المملكة العربية السعودية، سيضطروا إلى دفع غرامة مالية قدرها (1000) ريال سعودي.

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن هناك بعض الفئات المستثناة من تسديد رسوم تجديد الإقامة، وهذه الفئات كالتالي ، الأبناء الذين هم من أم سعودية وأب أجنبي ، والطلاب الذين لديهم تأشيرات دراسية ، وأفراد الأسرة التابعين للمقيم، والذين تقل أعمارهم عن (18) سنة.

والان مع طريقة دفع غرامة التأخير في إصدار ، حيث يتمكن الفرد من دفع غرامة التأخير في إصدار الإقامة، من خلال فتح حسابه البنكي على الموقع الإلكتروني للبنك التابع له، وخطوات السداد تتم كالتالي ، يتم فتح الصفحة الرئيسية للبنك التابع له المستخدم، ومن ثم يقوم بتسجيل الدخول لحسابه الشخصي.

بعد فتح الحساب البنكي، ستجد شريط يحتوي على مجموعة قوائم أساسية، ومنه قم بالضغط على (المدفوعات) ، ستظهر لك مجموعة خدمات في قائمة، قم باختيار (خدمة سداد)، ومنها اضغط على (المدفوعات الحكومية) ، بعد ذلك قم بالضغط على (نوع الخدمة)، ومنها (خدمات المقيمين) ، بعد الذهاب إلى (نوع العملية)، قم بتحديد الخيار المناسب لتسديد الغرامة ، قم بكتابة رقم الإقامة وكل البيانات اللازمة، ثم اضغط على زر (الحساب البنكي) ، وبعدها يتم تأكيد السداد.

ومن هنا فقد قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بتحديد قيمة رسوم إصدار الإقامة للفرد الواحد، حيث يجب على الفرد أن يلتزم بإصدار الإقامة وتجديدها في مواعيدها المحددة، حتى لا يتعرض للعقوبة، وتختلف قيمة الرسوم وفقًا لفئات الأشخاص، وفي النقاط التالية سنوضحها لكم ، المرافقين الأكبر من (18) سنة: تقدر لهم رسوم إصدار الإقامة أو تجديدها في السعودية ب (500) ريال سعودي.

وايضا عمالة الشركات والمؤسسات: فرسوم إصدار الإقامة أو تجديدها لهم تقدر ب (650) ريال سعودي ، والعمالة المنزلية للأفراد: يتم إصدار الإقامة أو تجديدها لهم بعد دفع (600) ريال سعودي ، وكذلك الطلاب الذين لديهم تأشيرات دراسية: يتم إصدار الإقامة وتجديدها لهم مجانًا، دون تسديد أي رسوم.

هذا وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الفرد من إصدار الإقامة السعودية، وهي كالتالي ، دفع كل الرسوم المتعلقة بإصدار الإقامة، وأيضًا غرامة التأخير (إن وجدت) ، إذا كان هناك غرامات مرورية على أحد العاملين بالشركة، أو أحد أفراد الأسرة، فيجب تسديدها أولًا قبل إصدار الإقامة.

وأن يجتاز هذا الفرد للفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المعتمدة ، يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في إصدار الإقامة متواجدًا داخل المملكة العربية السعودية ، وأن يكون لديه جواز سفر صالح وساري ، وتسجيل صورة وبصمة لهذا الشخص ، إذا كان الشخص الذي يرغب في إصدار الإقامة من العاملين، فيجب عليه ألا يكون قد تم تسجيله كمتغيب عن العمل.