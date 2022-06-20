السعودية تعلن عن شروط وإجراءات جديدة لزواج المواطنة من المقيم في المملكة .. تعرف عليها!

وقد قامت الدولة بوضع عدة شروط صريحة لتنظيم زواج السعوديات من المقيمين بغرض المحافظة على المرأة السعودية والمحافظة على حقوقها وكرامتها ومن أجل تقنين زواج السعوديات بغير السعوديين وتتضمن هذه الشروطات عدة محددات سيتم ذكرها في السطور الاتية .

وهذه الشروط هي :-

.١ يشترط أن يكون الرجل يتراوح عمره ما بين 25 سنة وحتى 50 سنة.

.٢ في حال الزواج يشترط أن يكون فرق العمر بين الطرفين لا يتعدى 15 سنة.

.٣ عند الزواج يشترط أن يكون عمر العروس 21 سنة ولا يقبل أقل من ذلك.

.٤ يشترط لإتمام الزواج أخذ الموافقة من أولي الأمر.

.٥ يجب إحضار زواج سفر العريس ويشترط أن تكون الإقامة سارية.

.٦ يشترط امتلاك العريس عمل خاص به وأن يكون هذا العمل قد تم تسجيله في الغرفة التجارية السعودية.

.٧ يشترط أن يكون العريس غير متزوج من قبل بامرأة سعودية أو حتى منفصل عنها.

المستندات التي يتم طلبها فحال زواج السعودية من غير سعودي.

يتم إحضار نسخة من جواز السفر الخاص بالمقيم ويشترط أن يكون ساري.

إحضار هوية العروس ووالدها.

يجب إحضار ثلاث صور شخصية لكلًا من العريس والعروس.

إقرار من ولي أمر العروسة يفيد موافقته على هذا الزواج.

ورقة موثقة تثبت مقدار الراتب الشهري الخاص بالعريس.

صور شهادات ميلاد العروسين.

في كل الأحوال يجب تقديم أصل جميع المستندات من أجل التأكد من النسخ المقدمة عنها.

يشترط الالتزام بعمل كل الفحوصات الخاصة قبل الزواج.

إثبات إذا كانت العروسة تعمل أو لا تعمل.

زواج السعودية بغير سعودي مقيم

يتطلب عقد زواج المرأة السعودية من أجنبي مقيم إقامة دائمة في المملكة من الزوجين تقديم المستندات التالية:

صورة من قيد العريس وجواز سفر ساري المفعول.

يقدم طلب الزواج لولي أمر الزوجة سمو أمير المنطقة.

نسخة من شهادة ميلاد الزوج مصدقة من الأحوال المدنية.

بيان الدخل الشهري للزوج بموافقة الغرفة التجارية.

يجب ألا يكون العريس متزوجاً من سعودية أو مطلق بتأكيد رسمي بذلك.

صورة شخصية العروس.

اثبات سكن العريس.

صحيفة القضية الجنائية العريس..

يعتبر زواج الأجانب في السعودية من الأمور المنتشرة بشكل كبير خاصة زواج السعودي من مغربية وزواج السعودي من جزائرية وزواج السعودي من مصرية وزواج السعودي من عمانية أو إماراتية أو تونسية وغيرها من الجنسيات والعكس في حالة المرأة السعودية ومن أجل ذلك تعمل حكومة خادم الحرمين على تسهيل إجراءات توثيق عقد النكاح في السعودية حتى يتم المحافظة على حقوق كافة الأطراف في إطار شرعي ورسمي

شروط زواج السعودية من أجنبي غير مقيم 2021 – 1443

عندما تتزوج سعودية من أجنبي مقيم خارج السعودية، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون الزوج طالبًا أو أحد رفاقه.

أن يكون للزوج مكان مناسب لإقامة الزوجية.

يجب ألا يقل عمر الزوج عن 25 عامًا وأن تكون العروس أكبر من 21 عامًا.

أن لا يقل الدخل الشهري للزوج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادله بعملة أخرى.

موافقة ولي العروس على الزواج.

الحصول على إذن من والي المنطقة ، ولهذا عليك تقديم طلب إليه يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالعروسين ودين العريس وأسباب رغبة العروس في الزواج منه.