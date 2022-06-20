التأمينات الاجتماعية السعودية تكشف عن طريقة سهلة لاحتساب المكافأة وتعويض الدفعة الواحدة في التعديلات الجديدة .. تعرف عليها!!

ما المقصود بالمكافأة/ تعويض الدفعة الواحدة؟

عبارة عن مبلغ مقطوع يتم صرفه مرة واحدة نظير مدد الاشتراك بنظام التقاعد المدني أو فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وذلك في حال لم تبلغ مدد الاشتراك المدة المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي.

كيف يتم احتساب المكافأة؟

تحسب المكافأة على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي؛ فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد.

كيف يتم احتساب تعويض الدفعة الواحد؟

يحتسب تعويض الدفعة الواحدة على أساس نسبة (10%) من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الخمس السنوات الأولى و (12%) عن كل شهر يزيد عن ذلك.

هل يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع لنظام الاتأمينات الاجتماعية تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين؟

يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية للنظام.