انت الان تتابع خبر السعودية تزف بشرى لكل من لم يحالفه الحظ في القرعة الإلكترونية للحج هذا العام .. هل سيتم منحهم فرصة أخرى! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة الحج السعودية عن بشرة لكل من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الإلكترونيّة التي تم اجراءها الأسبوع الماضي لاجل اختيار المرشحين لأداء الحج من حجاج الداخل، وسوف تكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.

وتابعت الوزارة أنه بالامكان للمرشحين للحج إلغاء التصريح الصادر لأداء الحج لموسم 1443هـ. وبينت أنه بالإمكان للمتقدم إلغاء التصريح من منصة أبشر ثم عبر المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة أو تطبيق اعتمرنا، مع طلب استرجاع المبالغ