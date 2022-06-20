نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط استحقاق وطريقة التسجيل في برنامج دعم العمل الحر توصيل الطلبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في وقت سابق أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق برنامج دعم العمل الحر للمواطنين السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات، وقد كشفت عن شروط وضوابط استحقاق الدعم، وأتاحت التسجيل في البرنامج لكل مواطن أو مواطنة تنطبق عليها الشروط، وقد تم تخصيص دعم شهري يصل إلى 3000 ريال سعودي للعاملين به لمدة عامين من تاريخ الإطلاق، يذكر أن برنامج دعم العمل الحر جاء ثمرة التعاون بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وهيئة الاتصالات، ويعمل من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة.

دعم العمل الحر توصيل الطلبات

استهدفت وزارة الموارد البشرية وصندوق هدف من إطلاق برنامج دعم العمل الحر توصيل الطلبات توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وفتح أسواق جديدة للعمل في القطاع الخاص، وتنويع أنماط العمل الحر، وبالتالي القضاء على مشاكل البطالة التي تواجه الشباب، وقد حددت شروط دعم العمل الحر؛ لكي يلتحق بالوظيفة الجادين في العمل فقط، كما وفرت إمكانية التسجيل في البرنامج عبر بوابة طاقات بشكل إلكتروني، ولكن بعد التسجيل في أحد تطبيقات التوصيل على الهواتف الذكية.

شروط دعم العمل الحر

حددت الجهات المعنية شروط التسجيل في برنامج دعم العمل الحر، نذكر منها:

يقتصر التقديم على دعم العمل الحر على المواطنين حاملي الجنسية السعودية.

يجب أن يتوافر شرط السن الذي لا يقل عن 18 عام، ولا يتخطى سن الستين عاما.

يشترط الحصول على وثيقة العمل الحر الصادرة من بوابة العمل الحر، مع تحديد مهنة توصيل الطلبات.

يجب أن يكون مقدم الطلب متفرغ عن العمل.

يجب ألا يكون متقاعدًا.

يشترط ألا يكون مقدم طلب دعم العمل الحر طالب منتظم في المراحل الدراسية أو أنه يمتلك نشاط تجاري خاص به.

يجب ألا يندرج اسمه تحت قائمة المستفيدين من أحد برامج دعم هدف.

التسجيل في دعم العمل الحر

التسجيل في دعم العمل الحر توصيل الطلبات يتطلب من المستفيد مراجعة الشروط السابقة، ثم إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة العمل الحر. اضغط على خيار التسجيل في نشاط توصيل الطلبات. انتقل إلى صفحة إنشاء حساب شخصي، ثم سجل البيانات المطلوبة. قدم على وثيقة العمل الحر. بعد إصدار الوثيقة إلى إلى بوابة طاقات؛ لاستكمال خطوات التسجيل في دعم العمل الحر. تتبع الخطوات وأدخل البيانات المطلوبة لذلك.

في النهاية أكدت الوزارة أن دعم العمل الحر للعاملين في نشاط توصيل الطلَبات قاصر على التطبيقات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فقط.