بالتقسيط الميسر 100 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب

بالتقسيط الشهري الميسر لمدة زمنية طويلة حتى 5 سنوات كذلك بموافقة فورية عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل الذي يوفر أفضل تمويل شخصي فوري في السعودية حيث أتاح تمويل السلع الإستهلاكية لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تحت ضوابط وشروط ميسرة حيث يحتاج التمويل فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بخلاف العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة يطلب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر ويتم الآن التقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بأقساط شهرية مرنة لجميع العملاء لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

شروط الحصول على التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة التمويل الإستهلاكي الذي يتميز بمزايا مختلفة ومتعددة عن باقي التمويلات الأخري بالمملكة العربية السعودية حيث أتاحت التمويل الشخصي بهامش ربح منافس لجميع العملاء السعوديين ولغير السعوديين في أراضي السعودية ولكن للحصول على التمويل فهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة من أجل الموافقة الفورية المطلوبة على هذا التمويل كما يلي:

يشترط التمويل الشخصي السريع التابع إلى شركة البيت الأهلي للتمويل بالسعودية توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يساوي 5000 ريال على الأقل.

لابد من أثبات فترة على رأس العمل على الأقل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي كذلك لابد من توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة فقط لا غير.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 21 سنه حتى 65 سنه بموافقة فورية وسريعة من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

المزايا المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة