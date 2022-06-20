نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط الميسر 100 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب في المقال التالي
بالتقسيط الشهري الميسر لمدة زمنية طويلة حتى 5 سنوات كذلك بموافقة فورية عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل الذي يوفر أفضل تمويل شخصي فوري في السعودية حيث أتاح تمويل السلع الإستهلاكية لكافة العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تحت ضوابط وشروط ميسرة حيث يحتاج التمويل فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بخلاف العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة يطلب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر ويتم الآن التقديم عبر الإنترنت للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بأقساط شهرية مرنة لجميع العملاء لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
شروط الحصول على التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة
وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة التمويل الإستهلاكي الذي يتميز بمزايا مختلفة ومتعددة عن باقي التمويلات الأخري بالمملكة العربية السعودية حيث أتاحت التمويل الشخصي بهامش ربح منافس لجميع العملاء السعوديين ولغير السعوديين في أراضي السعودية ولكن للحصول على التمويل فهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة من أجل الموافقة الفورية المطلوبة على هذا التمويل كما يلي:
- يشترط التمويل الشخصي السريع التابع إلى شركة البيت الأهلي للتمويل بالسعودية توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الثابت الذي يساوي 5000 ريال على الأقل.
- لابد من أثبات فترة على رأس العمل على الأقل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي كذلك لابد من توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة فقط لا غير.
- العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 21 سنه حتى 65 سنه بموافقة فورية وسريعة من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
المزايا المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة
- تمويل السلع الإستهلاكية متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.
- كذلك التمويل الشخصي للأفراد بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية.
- إيضًا يمتاز التمويل بأنه بدون تحويل الراتب الشهري عبر شركة البيت الأهلي للتمويل.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين بفترة سداد ميسرة ومرنة حتى 5 سنوات.
- أفضل تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتقسيط الميسر 100 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.