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عمر شويل - جدة تعرف على كافة تفاصيل كلية الملك فهد الأمنية من حيث شروط القبول 1443 لطالبي الالتحاق للدورة رقم (52) ، يعد فهم شروط وطرق التسجيل والمستندات المطلوبة للخريجين لدخول أكاديمية الملك فهد الأمنية من الأمور التي تهم الشباب السعودي الذين أكملوا دراستهم الجامعية ويرغبون في الالتحاق بالقطاع العسكري السعودي المتميز الذي يتمتع أعضاؤه برواتب سخية.

كليات جامعة الملك فهد الأمنية

ومكافآت هادفة تضمن كرم أسلوب حياتهم ، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على الشروط التي يجب توافرها لدخول جامعة الملك فهد الآمنة ، والمستندات المطلوبة ، وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

أكاديمية الملك فهد الأمنية هي إحدى الأكاديميات العسكرية الحكومية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للطلاب ، وخاصة أولئك الذين يرغبون في الالتحاق بالجيش السعودي.

تأسست أكاديمية الملك فهد الأمنية عام 1935 بهدف تخريج كادر مدرب جيداً مؤهل للعمل الأمني ​​الحساس في الدولة. أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ، عن إمكانية الالتحاق بالأكاديمية عبر منصتها الإلكترونية.

رابط التقديم فى كلية الملك فهد الأمنية

يمكن للطلاب التعرف على شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية ، ومعرفة كل شيء عن طريقة التقديم ، والتحقق من المواد المطلوبة من قبل الكلية ، ومناسبة لطلاب المدارس الثانوية وطلاب الكليات وطلاب الدراسات العليا ، كما يمكن للطلاب زيارة رابط استقدام أبشر للدخول إلى المنصة ، يجب أن يكون بحساب أبشر رابط لأكاديمية الملك فهد الأمنية “من هنا“.

كلية الملك فهد الأمنية تويتر

يجب أن يكون المتقدمون من أصول وأصول سعودية ، باستثناء من خدم آباؤهم المملكة في الخارج إذا كان المتقدم متزوجاً يشترط أن تكون زوجته سعودية يجب أن يكون المتقدمون من خريجي الجامعات السعودية أو ما يعادلها من جامعات أجنبية بشرط أن يكونوا معتمدين من قبل وزارة التعليم السعودية.

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

يجب أن يكون لدى المتقدمين أيضًا معدل تراكمي لا يقل عن 80 ٪.

يجب على المتقدمين اجتياز جميع اختبارات القدرات والمركز الوطني للتدريب والقياس.

كما تنص على أن المتقدمين يجب ألا يكونوا قد عملوا سابقًا في الجيش ، أو طردوا من أي جامعة أو أكاديمية عسكرية في المملكة العربية السعودية

من شروط القبول بأكاديمية الملك فهد الأمنية 1443 أن يكون عمر المتقدم 22 عامًا على الأقل ولا يزيد عن 30 عامًا.

شروط كلية الملك فهد الأمنية 1443

خطوات التقديم لأكاديمية الملك فهد الأمنية عام 2022 الآن بعد أن أصبحنا على دراية بمتطلبات الالتحاق بأكاديمية الملك فهد الأمنية 1443 ، سنقوم بوصف الخطوات التالية للتقدم إلى الأكاديمية: أولاً ، عليك الدخول إلى منصة أبشر من هنا للحصول على الخدمات الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق خيار “فرص العمل المتاحة”.

في هذه الخطوة ، يجب على المتقدمين التسجيل في الدورات التي تقدمها أكاديمية الملك فهد الأمنية لطلاب الجامعة.

طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة ومعلومات الاتصال المطلوبة.

انقر فوق خيار “إرسال الطلب”.

انتظر حتى تظهر نتيجة القبول في كلية الملك فهد الأمنية.

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في أكاديمية الملك فهد الأمنية؟ عدد (6) صور حديثة.

ونسخة من شهادة الميلاد.

ونسخة من بطاقة الهوية الشخصية.

نسخة من بطاقة الرقم القومي.

نسخة كاملة من الملف الأكاديمي للطالب.

نسخ مترجمة من وثائق الطالب الأكاديمية.

كلية الملك فهد الأمنية الرائد 1443

يوضح مجلس القبول والاعتماد في أكاديمية الملك فهد الأمنية أن لديها العديد من التخصصات المتاحة للمتقدمين للخدمة العسكرية ، تشمل هذه التخصصات: دواء. طبيب الأسنان. مقابل. الشريعة والدراسات الإسلامية. تخصص إعلامي. يترجم. الفن والتعليم. الرخصة الهندسية.