موعد صرف راتب التقاعد “يونيو 2022” خطوات الاستعلام وشروط الاستحقاق 1443

موعد صرف راتب التقاعد الذي تقوم الحكومة السعودية بتقديمه الي المواطنين السعوديين من المتقاعدين حيث يتم تخصيص مبلغ معين خاص بالهيئات الحكومية الموجودة في المملكة، ويتم صرف هذا الراتب شهريًا للمتقاعدين لضمان مستوي معيشي كريم للجميع، وذلك وفق ما تحدده هيئة المعاشات السعودية، ويبحث المواطنين من مستحقي هذا الراتب عن الموعد الذي يتم الاستعلام عنه إلكترونيًا بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها في المقال.

موعد صرف راتب التقاعد يونيو ٢٠٢٢

راتب التقاعد الشهري يتم تحديده من قبل هيئة المعاشات السعودية، ويتم الإعلان عنه عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة، ويتمكن المواطنين بعد التعرف على الموعد الذهاب الي البريد أو البنك للحصول على الراتب، ومن الجدير بالذكر أنه يتم تأجيل صرف الراتب في حالة مصادفة اليوم الجمعة العطلة الرسمية يتم الصرف اليوم التالي السبت، وأعلنت الهيئة أن موعد صرف الراتب لشهر يونيو هو الاحد المقبل الموافق ٢٦-٦-٢٠٢٢، والموافق ٢٧ ذي القعدة ١٤٤٣ هجريًا.

خطوات الاستعلام عن الراتب التقاعدي

إتاحة هيئة المعاشات التقاعدية بالمملكة طريقة إلكترونية بسيطة للاستعلام عن قيمة الراتب، وكان الهدف من إتاحة الرابط هو تسهيل الإجراءات على المواطنين، وعدم إضاعة الوقت، ويستطيع المواطن اتباع التالي للاستعلام:

في البداية يجب على المستفيد من المعاش الذهاب الي رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المعاشات.

ثم قم ادخال جميع المعلومات التي يطلبها الموقع للتسجيل.

بعد ذلك يتم إدخال الاسم، والبريد الإلكتروني، وأيضًا كلمة المرور بشكل دقيق.

في هذه الخطوة سوف يتم نقلك الي الموقع.

قم بالذهاب الي الخدمات الإلكترونية، واختر أيقونة تعريف الراتب.

في النهاية سوف تظهر أمامك جميع البيانات التي ترغب في معرفتها حول الراتب.

شروط استحقاق المعاش التقاعدي

للحصول على الراتب الشهري التقاعدي يجب توافر عدد من الشروط، وهي كالتالي: