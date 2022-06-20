السعودية : تنبيه هام وعاجل من لجنة إزالة الأحياء العشوائية في جدة بشأن فصل الخدمات عن المباني العشوائية في هذه الأحياء الجديدة!

في حين أن الشروع في أعمال الإزالة سوف تبدأ في يوم 25 يونيو الحالي ٢٠٢٢، هذا الى جانب أن اللجنة الخاصة بإزالة الأحياء العشوائية في جدة اعلنت مؤخراً عن تغيير المواعيد الخاصة بإشعار السكان وفصل الخدمات وكذلك أعمال الإزالة بكلاً من أحياء قويزة، والمنتزهات، والعدل، وكذلك أم السلم، والفضل، وكيلو 14 الشمالي.

فصل الخدمات عن المباني العشوائية

تم الشروع في فصل الخدمات عن المباني العشوائية في حي الربوة من جانب لجنة إزال الأحياء العشوائية، فقد تم إخلائها تماماً بالأسبوع الماضي، كما أن البدء في أعمال الإزالة سيكون في اليوم الموافق من 25 يونيو الحالي ٢٠٢٢، وقد قامت لجنة إزالة الاحياء العشوائية بتحديد اليوم الموافق من 23 يوليو المقبل حتى يكون موعداً لإشعار سكان الحي الخاص بالمنتزهات بخبر الإخلاء، في حين أنه سوف يتم فصل الخدمات في اليوم الموافق من 6 أغسطس المقبل، والشروع في الإزالة في اليوم الموافق من 22 من نفس الشهر “أغسطس”، وسوف يتم الانتهاء منها وكذلك رفع الأنقاض في اليوم الموافق من 12 ديسمبر 2022.

لقد جرى تغيير التاريخ الخاص بإشعار سكان حي قويزة ليكون في اليوم الموافق من 14 أغسطس ٢٠٢٢، وبداية فصل الخدمات في اليوم الموافق من 28 أغسطس ٢٠٢٢، في حين أنه تم تحديد اليوم الموافق من 4 سبتمبر ليكون الموعد الخاص ببدء الإزالة، وكذلك يوم ١٤ سبتمبر سيكون الموعد الخاص بالانتهاء منها أما رفع الأنقاض سيكون في 14 ديسمبر

بدء الإزالة بحي العدل والفضل

تم تحديد يوم 27 أغسطس من جانب اللجنة ليكون موعداً لإخبار سكان العدل والفضل بخبر الإخلاء، والشروع في فصل الخدمات سيكون في 10 سبتمبر، أما أعمال الإزالة ستكون في 1 أكتوبر، وسيتم الانتهاء منها في اليوم الموافق من 22 أكتوبر، كما أن رفع الأنقاض سيكون في اليوم الموافق من 22 يناير 2023م ، في حين أن كلاً من أحياء أم السلم وكيلو 14 الشمالي، تم تحديد يوم 17 سبتمبر ليكون موعد بإشعار السكان بالإزالة، أما فصل الخدمات سيكون في ١ أكتوبر ٢٠٢٢، كما أن بدء الإزالة ستكون في يوم ١٥ أكتوبر، وسيتم الانتهاء منها في اليوم الموافق من 29 أكتوبر، هذا بجانب أن رفع الأنقاض سيكون في اليوم الموافق من ٢٩ يناير 2023.