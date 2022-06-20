السعودية تعلن عن شروط وإجراءات جديدة لسفر العمالة المنزلية عبر جسر الملك فهد للمواطنين والمقيمين .. تعرف عليها!

وقد وضحت بتوضيح هذا الأمر بإنفوجرافيك على حسابها الرسمي، كما قامت بتوضيح الشروط اللازمة للقدوم للمملكة والقدوم إلى مملكة البحرين، وكل هذه التفاصيل سوف نتعرف عليها عبر هذا المقال

شروط سفر العمالة المنزلية عبر جسر الملك فهد

القدوم إلى المملكة، ويشترط الآتي:

يجب توفر إقامة سارية المفعول.

أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

مرافقة صاحب العمل أو عائلته.

أن يكون هناك تأمين طبي.

شروط سفر العمالة المنزلية إلى البحرين عبر جسر الملك فهد

وكشف جسر الملك فهد شروط سفر العمالة المنزلية القدوم إلى البحرين من خلال التالي.

ضرورة أن تكون الإقامة سارية بدول مجلس التعاون.

أن يكون جواز السفر ساري وغير منتهي المدة.

مرافقة صاحب العمل وعائلته.

توفر المتطلبات اللازمة والإجراءات المعتمدة لمغادرة المملكة

ودعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين من المواطنين ضرورة الإطلاع على كل الشروط والمتطلبات والإجراءات المعتمدة المغادرة من المملكة، ومرافقيهم عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالعمالة المنزلية يجب موافقة الكفيل أو من يحمل اسمه من الأبناء والبنات