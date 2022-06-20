انت الان تتابع خبر الكشف عن أهم وصية في تاريخ الاسرة الحاكمة السعودية .. تركها الملك عبدالله قبل وفاته ويوصيهم ان يفعلوا هذا الشيء مع ولي العهد 'محمد بن سلمان'؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام احد الامراء المقربين من ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، بالكشف عن ان الملك كان لديه وصية طالب فيها بتمكين الشباب من قيادة السعودية .

حيث الأمير، اكد ان الملك الراحل كان يرى ان الشباب يتمتعون بمزايا مبهرة توفر لهم أهلية قوية خصوصا في مشاريع التغيير ومنها الطاقة والحيوية المتجددة والمتفجرة والتفاعلية مع المتغيرات والأحداث، وعلو الهمة والقدرة على العطاء البدني والعقلي، والطموح المتجدد والكبير وعدم الاستسلام واليأس، وحب المغامرة ومواجهة التحديات وعدم الخوف، ورفض الذلة والاستسلام للظلم أو التعايش معه، والقدرة على التطوير والتطور، والتخفف من أعباء الدنيا .

وكشف المصدر المقرب من الملك الراحل ، انه كان يرى كل تلك الصفات تتوفر فى شاب من أفراد العائلة وهو الأمير محمد بن سلمان، وأنه يتمنى أن يتقلد الأمير الشباب منصب قيادى بالمملكة وهو ما تحقق بعد وفاته