شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ورسوم تأشيرة الزيارة العائلية

يرغب البعض في معرفة شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية حيث قامت المنصة الوطنية بتوضيحها للراغبين في التقدم للحصول عليها، تقدم المملكة العربية السعودية للمقيمين والعاملين فيها العديد من التسهيلات لاستقدام أهاليهم وعائلاتهم من الدرجة الأولى فقط كما أتاحت التقدم بطلب الزيارة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

هناك بعض الشروط والمعايير التي ينبغي على المتقدم استيفائها للحصول موافقة من وزارة الخارجية السعودية على الزيارة العائلية، فيما يلي عرض تفصيلي عن هذه الشروط، وهي كالتالي:

ينبغي أن يمتلك المتقدم جواز سفر ساري وإذا لم يتوفر ذلك عليه الإسراع في تجديده كي يتم الموافقة على الطلب.

ضرورة امتلاك المتقدم إقامة سارية المفعول وذلك للسماح له بدخول أراضي المملكة العربية السعودية وتجنب المساءلة القانونية ومخالفة القوانين بالمملكة.

يجب ألا تتعدى مدة الزيارة ثلاثة شهور كحد أقصى.

تقديم الطلب عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

يقتصر طلب الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى فقط أي يتضمن الزوج أو الزوجة أو الوالدين وكذلك الأبناء.

مع ضرورة ألا يزيد عمر الأبناء المتقدمين لعمل زيارة إلى المملكة العربية السعودية عن 18 عام فقط.

لا تسمح وزارة الخارجية السعودية بإجراء أي زيارة للمملكة خلال مواسم الحج والعمرة.

يشترط على المقيم دفع كافة الرسوم المستحقة كاملة للجهة المختصة حيث تقوم وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتحديد هذه القيمة بشكل مفصل.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية الاستعلام عن الطلب إلكترونيًا كما قامت الوزارة بتحديد قيمة الرسوم المفروضة على هذه الزيارة العائلية، وهي كالتالي:

حددت الوزارة قيمة الرسوم الحكومية للزيارة والتي تقدر بحوالي 2000 ريال سعودي.

رسوم دخول المملكة العربية السعودية وتقدر بحوالي 2000 ريال سعودي ويتم سدادها مرة واحدة فقط.

في نهاية مقال شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية حيث تم توضيح كافة الشروط الواجب توافرها لدخول المملكة العربية السعودية، مع عرض كافة الرسوم الخاصة بتأشيرة الزيارة العائلية للمملكة العربية السعودية.