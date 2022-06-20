نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية 1443 وشروط التسجيل وطريقة تسجيلها للمعتمرين في المقال التالي

طريقة الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية 1443، هناك الكثير من التسهيلات والخدمات الإلكترونية الميسرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة من أجل توفير الوقت والمجهود على المواطنين من الذهاب إلى الوحدات الحكومية للاستعلام عنها، ولذلك وفرت مديرية الجوازات السعودية إمكانية الاستعلام عن البصمة برقم الجواز وهذا عبر وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر للجوازات للمقيمين والمواطنين، حيث تعد هذه المنصة من أكبر وأهم المنصات الحكومية التي تقدم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عن البصمة برقم الجواز من خلال موقع وزارة الداخلية وطريقة تسجيل البصمة للمعتمرين. طريقة الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية 1443 يمكنك الاستعلام عن البصمة برقم الجواز عبر وزارة الداخلية أبشر للجوازات بالخطوات التالية: في البداية قم بالدخول إلى وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر الجوازات.

ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيظهر رمز التحقق قم بادخاله.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية من القائمة الرئيسية أعلى الشاشة. اختيار الجوازات.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن البصمة.

سيظهر أمامك نموذج قم بإدخال البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم النقر على أيقونة عرض. انتظر قليلاً وسيظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالبصمة وإذا كانت محدثة ام لا. شروط تسجيل البصمة في السعودية حددت مديرية الجوازات السعودية شروط تسجيل البصمة وهي: يبدأ سن تسجيل البصمة من بداية من عمر 6 سنوات وهذا للمقيمين في المملكة.

لابد تسجيل البصمة لمن هم أكثر من 15 عام.

تواجد الأب والأم في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مسجل بأسم الوافد مخالفات مرورية.

امتلاك المتقدم من الوافدين والمقيمين جواز سفر وإقامة سارية. خطوات تسجيل بصمة المعتمرين والحجاج 1443 هناك بعض الخطوات التي لابد من أتباع لتسجيل البصمة للمعتمرين والحجاج، الخطوات هي: في البداية يقوم المواطن بالدخول إلى إحدى فروع تساهيل.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل البصمة.

بعد ذلك يقوم المواطن بالتوجه إلى بوابة تساهيل.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

قم بدفع الرسوم و المصروفات المطلوبة للتسجيل. عمر شويل - جدة الاستعلام عن البصمة برقم الجواز في السعودية 1443 وشروط التسجيل وطريقة تسجيلها للمعتمرين - ثقفني

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